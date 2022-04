S válkou na Ukrajině to ale souvislost nemá. "Situace je již několik let stále stejná, dochází k výpadkům různých druhů léků na různě dlouhou dobu, především z výrobních důvodů. Problémem jsou především výpadky léků, které nemají náhradu v podobě generického léčiva," poznamenává Bažantová.

PŘEHLEDNĚ: Co nastane, když Rusko zastaví plyn? Domácnosti se odpojí poslední

Stejný postoj má i Státní ústav pro kontrolu léčiv. "Současná situace s výpadky léčivých přípravků je ve srovnání s obdobím před počátkem konfliktu na Ukrajině zatím neměnná," potvrzuje mluvčí SÚKL Klára Brunclíková.

Dočasné nebo regionální výpadky některých volně prodejných léků mohou teď být podle komory způsobené i vysokým počtem respiračních onemocnění v populaci, která stále prochází covidovou epidemií. Alternativu ale Češi mají vždycky. "Momentálně nedostupné léčivé přípravky bez předpisu lze bez problému po poradě s lékárníkem nahradit jinými přípravky se stejnou účinnou látkou," doplňuje mluvčí lékárníků.

Do sbírky ne!

K menšímu množství volně prodejných léků přispěli také samotní zákazníci. Podle komory v začátku konfliktu léky více nakupovali. Pro sebe, ale stejně tak kvůli sbírkám na Ukrajinu, které nepořádaly velké organizace, ale třeba malé spolky či individuální dárci.

Proti zařazování léků do takových sbírek se komora ohradila. Dodávky od individuálních dárců zatěžují celní kontroly, které jsou pod enormním náporem. Zároveň vykupování přípravků přímo z lékárnických regálů vede logicky k jejich nedostatku.

Dodávky léků na Ukrajinu organizuje ministerstvo zdravotnictví a nákupy přímo v lékárnách odmítá. "Dodávky a stav zásob léčivých přípravků v ČR nejsou na náhlé výkyvy poptávky připraveny a léky nečekaně vykoupené v lékárnách by mohly chybět tam, kde jsou obvykle potřeba ve vztahu k pacientům na území ČR, k nimž v současnosti přibývají právě osoby nucené opustit oblast válečného konfliktu," uvedlo ministerstvo. Proto dodávky pro Ukrajinu zajišťuje přímo u výrobců nebo distributorů léčiv.

Někteří zákazníci přesto mají podezření, že lékárny prodávají sortiment jinam a přímý prodej zákazníkům omezují. A stěžují si na sociálních sítícíh. "Proč lžete lidem, dáváte do akce sprej do nosu, když vůbec není skladem. Posíláte Ukrajincům, na české občany kašlete. Je mi smutno z toho, že pomáháte těm, co nás v 68 napadli!" obviňuje válečné běžence jedna ze zákaznic lékárenské sítě v její internetové poradně.

V Německu už je víc Ukrajinců než v Česku. Podpora je velkorysejší

Státní ústav pro kontrolu léčiv ale stav léků v České republice denně kontroluje. Provedl i některá omezující opatření. "Šlo například o zařazování některých skupin léčiv na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit. Tím má SÚKL možnost kontrolovat vývoz léčivých přípravků do zahraničí a v případě ohrožení dostupnosti vývoz těchto přípravků zakázat," vysvětluje mluvčí Brunclíková.

Opatření se týká hlavně vakcín pro pravidelná očkování, imunoglobuliny, antivirotika a některá antibiotika.