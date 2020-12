V minulých letech byly zásilkové společnosti obvykle schopné garantovat dodání vánočních zásilek podaných do 20. prosince. Nyníjim „vánoční“ sezona začala kvůli uzavření obchodů už o pár týdnů dříve a mají stále plné ruce práce. Proto si letos dobu dodání obvykle prodlužují o dva dny, zásilky by se tedy měly poslat nejpozději 18. prosince.

„Obavy, že by vánoční dárky nedorazily pod stromek včas, jestliže si zákazníci zboží objednají v první polovině prosince, nejsou na místě. V každém případě letos doporučujeme udělat objednávky co nejdříve,“ uvedl výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci (APEK) Jan Vetyška. „Je zřejmé, že bude docházet k menším zpožděním. Dodání do druhého dne, které je v běžném roce standardem, se v předvánočním období může lehce prodloužit,“ konstatoval.

APEK odhaduje, že předvánoční prodeje přes e-shopy letos oproti předchozímu roku stoupnou téměř o třetinu. „Zatím se to skokově liší po týdnech vzhledem k otvírání a zavírání obchodů. Někdy je nárůst o 26 procent, jindy až o 46 procent,“ řekl Vetyška Deníku.

Tuto středu také padl rekord v denních předvánočních prodejích, kdy Češi v internetových obchodech podle společnosti Shoptet nakoupili zboží za zhruba 1,5 miliardy korun. Loňské denní maximum předvánočních nákupů v e-shopech tak překonali asi o 400 milionů korun.

Poště nevyšel odhad

Odhad chování zákazníků letos nevyšel České poště. Očekávala jejich největší nápor na „Black Friday“, tedy poslední listopadový víkend. Měla o něm v přepravě současně téměř 1,1 milionu balíků, tedy dvojnásobek oproti minulému roku. „Předpokládali jsme, že se poté situace uklidní i vzhledem k tomu, že se ve čtvrtek otevřely kamenné obchody. Očekávali jsme, že lidé nebudou na internetu tolik nakupovat, což se ale nepotvrdilo,“ řekl Deníku mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Následující pondělí proto museli pošťáci roznést zásilek ještě více.

Loni Česká pošta garantovala, že do Vánoc adresátům balíků na svou nejbližší pobočku dodá zásilky podané do 20. prosince. Letos ale kvůli překotnému vývoji situace ještě konkrétní datum nepadlo. „Předpokládám, že rozhodný den oznámíme ještě tento týden,“ konstatoval Vitík. Pošta až do Vánoc rovněž výhradně pro výdej balíků prodloužila sobotní otvírací hodiny až do 17.30.

Napilno mají také zásilkové společnosti. Například Zásilkovna až Vánoc rozváží zásilky i o víkendech, po celý týden bude otevřeno také jejích 14 dep rozmístěných po celém Česku. Kdo chce jejím prostřednictvím odeslat dárky před Vánoci, měl by je poslat do 18. prosince. „Zákazníkům doporučujeme, aby se při nákupu vždy ujistili, že má e-shop dané zboží skladem. V současné rekordní předvánoční době také určitě platí, že čím dříve zásilku zákazník pošle, tím lépe,“ řekla Deníku zakladatelka Zásilkovny Simona Kijonková.

Rychlé odeslání zásilky je spolehlivou cestou k jejímu včasnému doručení také podle zásilkové společnosti DPD. „Našim zákazníkům doporučujeme objednávat ideálně ihned, nejpozději však tak, aby nám e-shopy předaly balíčky k přepravě 18. prosince,“ řekl Deníku generální ředitel DPD Miloš Malaník. „V současné chvíli se nám daří doručovat 95 procent zásilek do druhého dne, některé zásilky se mohou zpozdit o jeden až tři dny,“ konstatoval.

Zásilkové společnosti podle Vetyšky z APEK mohou včasné předvánoční zaslání balíků odeslaných ještě 18. prosince jen v případě, že jim práci nezkomplikují žádné další zádrhele. „Nesmí se už stát nic nečekaného a musí to být zboží, které je skladem u prověřených obchodů,“ vysvětlil Vetyška. „Samozřejmě při dodání do výdejny – pokud ovšem budou smět být otevřené – to může být i později,“ podotkl.

Zásilkové firmy počítají s plným nasazením až do poslední chvíle. „Letos jsme přesvědčeni, že zvládneme do Vánoc doručit i zásilky předané až ve vánočním týdnu,“ řekl Deníku obchodní ředitel Geis CZ Lukáš Novotný. „Dodání zásilky zvládneme i v případě, že je zásilka přijatá do naší sítě 22. prosince a doručení je po České republice následující pracovní den, tedy 23. prosince,“ uvedl obchodní ředitel DHL Express Jakub Tomšovský.