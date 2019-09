Maso všech druhů, smetana, víno, česnek, kmín — to jsou ideální ingredience, s nimiž si připravíte téměř všechny houby přinesené z českých i moravských lesů, případně z toho, co ještě z bývalých lesů zbylo.

Čirá houbová polévka je sice základ, ale pokud občas vyzkoušíte krémovou podobu, budete nadšeni tím, jak se chuť i vůně použitím zakysané smetany rozloží. Budete mít radost z delikátní pochoutky. Použijte ale menší, mladé, zdravé hříbky, protože ty v sobě mají chuti nejvíce.

Kuřecí maso s houbami je také jistota, opět ale doporučujeme použít smetanu, a to ze stejných důvodů jako u krémové polévky. A bílé víno přidá jedinečné finální dotažení chuti a koneckonců i pokrmu.

Pizza je sice na přípravu náročnější, ale houby na ní ocení i děti, které jinak pokrmy z těchto darů lesa v oblibě většinou nemají. Zvláště když při vytváření dobroty použijete rajčatový protlak a navrch nastrouháte tvrdý sýr.

Velmi rychlá příprava a jednoduchost pokrmu — to je chuťovka v podobě čerstvých žampionů restovaných na sádle. Nezapomeňte na celý kmín, ten vytvoří ve spojení s houbami to, po čem vaše chuťové pohárky prahnou, aniž byste to zatím tušili.

Krémová houbová polévka

Ingredience:

10 mladých tvrdých hříbků (hřiby, kozáky, křemenáče)

1 větší cibule

3 stroužky česneku

2 lžíce másla

750 ml vývaru (hovězího, slepičího)

sůl, pepř, drcený kmín

150 ml zakysané smetany

Postup:

Mladé, zdravé hříbky nakrájejte na plátky. Poduste v hrnci na rozpuštěném másle po dobu zhruba šesti minut, pak odejměte pár plátků, abyste jimi mohli na závěr přípravy dozdobit polévku. Do hrnce přidejte nadrobno nakrájenou cibulku a podrcené stroužky česneku a opékejte dozlatova. Pak přilijte vlažný vývar a zhruba 15 až 20 minut vařte, použijte poklici. Potom vše rozmixujte dohladka, ochuťte solí, pepřem a kmínem. Nakonec vmíchejte smetanu a před podáváním ozdobte odloženými plátky hříbků.

Opékané křecí kousky na houbách

Ingredience:

500 g kuřecích stehenních řízků

8 větších hřibů

4 lžíce másla

50 ml bílého vína

50 ml smetany (33%)

sůl, pepř, drcený kmín

rýže, těstoviny (fusilli, tagliatelle)

Postup:

Kuřecí řízky nasolte, opepřete a rozkrájejte na větší kusy. Na pánvi rozehřejte máslo a opečte kuřecí kousky. Mělo by to trvat zhruba sedm minut, indikátorem je zlatavá barva masa. Pak kousky vyjměte, ale nechte je například v teplé troubě, aby neztratily teplotu. Houby pokrájejte na plátky a v pánvi je orestujte, opět dozlatova. Dochuťte solí a pepřem, případně drceným kmínem. Pak obsah pánve přelijte vínem a vařte na prudkém ohni. Po pěti minutách přilijte také smetanu a zpět nasypte i kusy masa. Důkladně vše prohřejte, ale už nevařte a můžete ihned podávat. Ideální přílohou je rýže, ale klidně můžete vyzkoušet i těstoviny.

Pizza s houbami

Ingredience:

400 g hladké pšeničné mouky

1 lžička droždí

50 ml olivového oleje

4 větší hřiby

1 cibule

2 větší červené papriky

sůl, pepř

100 ml rajčatového protlaku

50 g sýra na strouhání

Postup:

Mouku, droždí a sůl promíchejte ve větší míse. Pak dolijte 200 ml vlažné vody a 20 ml olivového oleje. Vypracujte těsto na základ pizzy a nechte kynout asi hodinu přikryté na teplejším místě. Cibuli a papriky nakrájejte na kratší nudličky, do pánve připravte dalších 30 ml oleje, a když je horký, vhoďte do něj cibuli a hříbky a po chvíli i papriky. Z nakynutého těsta vyválejte pizzový korpus. Rozetřete na něj protlak, pak nahoru naskládejte orestované houby a papriku. Osolte, opepřete a posypejte nastrouhaným sýrem. Pečte v troubě rozpálené na 200°C zhruba 15 minut.

Restované žampiony na sádle a na cibulce

Ingredience:

500 g žampionů

3 lžíce sádla

1 větší cibule

sůl, celý kmín

případně 2 stroužky česneku

čerstvý chléb

Postup:

Žampiony nejprve zbavte tmavé slupky na povrchu. Oloupané houby pak nakrájejte na čtvrtiny, rozehřejte na pánvi sádlo a vhoďte do něj cibulku. Po chvíli přidejte i žampiony a restujte je dozlatova, během přípravy je osolte, přidejte celý kmín, a pokud uznáte za vhodné, tak i rozdrcený česnek. Podávejte s čerstvým chlebem.