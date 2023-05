Zemřela disidentka a novinářka Petruška Šustrová. Bylo jí 75 let

ČTK

Ve věku 75 let zemřela v noci na sobotu disidentka, publicistka a překladatelka Petruška Šustrová. Uvedl to server Lidovky.cz. Právě pro Lidové noviny Šustrová po mnoho let psala sloupky. Informaci o úmrtí Šustrové následně potvrdil Českému rozhlasu - Radiožurnálu předseda Syndikátu novinářů Adam Černý.

Petruška Šustrová na archivním snímku | Foto: Deník/Martin Divíšek