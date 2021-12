Čína tvrdí muziku. Zavádí nový systém sledování cizinců

Che-nan je čínská provincie s 99 miliony obyvateli. Kolébka tamní civilizace a obilnice země. Pokud by tento kus Číny vyhlásil nezávislost, byl by 14. nejlidnatějším státem světa. Nyní se Che-nan stává opět slavných jako za časů prvních císařských dynastií. Jenže je to jiná sláva. Region se stal průkopníkem pokročilého sledování zahraničních novinářů, studentů a žen.

Kamerový systém v čínském Pekingu | Foto: Profimedia