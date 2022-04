Depardieu přijal ruské občanství v roce 2013 a s ním získal i možnost platit podstatně nižší daně.

Kromě toho Chamzajev navrhl, aby byly hercovy nemovitosti zabaveny a předány potřebným. „Dostal dva byty - v Saransku a Grozném. Měly by být zabaveny a předány sirotkům. To by bylo v této věci nejsprávnější rozhodnutí,“ domnívá se poslanec.

Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova Depardieu nerozumí tomu, co se na Ukrajině děje, protože není ponořen do politické agendy. Dále sdělil, že je připraven „mu to všechno vysvětlit, aby to lépe pochopil, pokud si to vyžádá“.

Odsouzení invaze na Ukrajinu

Gérard Depardieu ve čtvrtek prohlásil, že je podle něj Putinovo rozhodnutí vyslat vojáky do sousední země „nepřijatelný a šílený exces“, za který ale obyčejní obyvatelé Ruska nenesou odpovědnost. Francouzský herec se dále rozhodl věnovat celý výtěžek ze svých tří nadcházejících koncertů na pomoc Ukrajině.

Depardieu přitom patřil mezi řadu západních celebrit, které se v posledních letech zařadila mezi fanoušky ruského prezidenta. Po udělení ruského občanství v otevřeném dopise nazval Rusko „velkou demokracií“. Po ruské anexi Krymu označil Ukrajinu za část Ruska. V roce 2015 ho Ukrajina zařadila na seznam kulturních osobností, které ohrožují bezpečnost země a dostal pětiletý zákaz vstupu.