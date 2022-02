Lithuania has pursued & will continue to pursue a consistent support for Ukraine by all possible means. Ukraine's security is our security.



In the face of increasing Russian military pressure, today we are shipping additional support to strengthen Ukraine's military capabilities pic.twitter.com/izgu6njLqX — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) February 13, 2022

Pušilin má za to, že kyjevské úřady neustále zvyšují počet vojenského personálu v zóně konfliktu. „Volodymyr Zelenskyj brzy nařídí armádě přejít do ofenzivy a začít s invazí na území Doněcké a Luhanské lidové republiky," řekl. Také proto občany podle svých slov vyzývá k okamžité evakuaci. Na hranicích byly vytvořeny podmínky pro rychlý přechod, dopravu má zajistit velitelství teritoriální obrany.

Zdroj: Deník

Ruský prezident Vladimir Putin podle agentury Ria Novosti nařídil, aby v Rostovské oblasti byly vytvořeny podmínky pro běžence z Donbasu, jako je teplá strava či lékařská péče. Každý z nich má také dostat deset tisíc rublů. Podle agentury Interfax má Doněck opustit několik set tisíc lidí.

Ruské zdroje odpoledne informovaly o silné explozi u sídla separatistické samosprávy v Doněcku. Podle agentury Ria Novosti na místě vybuchlo auto. Obyvatele úřady vyzvaly, aby zachovali klid a co nejvíce omezili cesty po městě.

Také ukrajinská vojenská rozvědka vyzvala obyvatele Doněcku, aby neopouštěli své domovy a nevyužívali veřejnou dopravu. Má mít údajně informace o tom, že ruské tajné služby plánují výbuch, který má destabilizovat situaci. Z této exploze má být později obviněna Ukrajina.

Napětí na Ukrajině: Proruští separatisté obvinili Kyjev z ostřelování vesnice

Podobně jako Pušilin se v pátek vyjádřil i šéf Luhanské lidové republiky Leonid Pasečnik. Ohlásil evakuaci civilního obyvatelstva do Ruska a nařídil útvarům, aby vše zajistily. Současně také apeloval na muže schopné držet v rukou zbraně s výzvou, aby se postavili za republiku.

Exploze v Luhansku

Média v pátek krátce před jedenáctou hodinou večer informovala, že v blízkosti separatisty ovládaného Luhansku na východě Ukrajiny došlo k masivnímu výbuchu ropovodu Družba.

BREAKING: Multiple reports that a gas pipeline near separatist-controlled Luhansk in eastern Ukraine has exploded. pic.twitter.com/4bQloBGZ1S (video via @hochu_dodomu) — Conflict News (@Conflicts) February 18, 2022

Washington a jeho spojenci před nedávnem hovořili o tom, že nárůst násilí v regionu by mohl být součástí ruské záminky k invazi na Ukrajinu. Napětí je vysoké už nyní kvůli hromadění ruské armády na severu, východě a jihu země. Francouzský prezident Emmanuel Macron v souvislosti s napjatou situací vyzval k "ukončení vojenských akcí" a obnovení konstruktivních jednání. Ruský tlak v oblasti podle Macrona nepolevuje.

K situaci se v pátek večer vyjádřil také americký prezident Joe Biden. „Máme důvod věřit tomu, že ruský prezident Putin se rozhodl pro invazi. Ruský útok podle našich informací přijde v následujících dnech a jeho cílem bude Kyjev," sdělil v pátek večer.

.@ABC News SPECIAL REPORT: Pres. Joe Biden delivers remarks on continuing tensions between Russia and Ukraine. https://t.co/51F5tKDvLG — ABC News (@ABC) February 18, 2022

Biden současně pochválil ukrajinskou armádu za zdrženlivost k provokacím ze strany Ruska. „Odmítli, aby je Rusové vlákali do války," upřesnil.

Vyprovokujete velkou válku

Se zcela opačným tvrzením přišel podle agentury Ria Novosti šéf ruské Státní dumy Vjačeslav Volodin, který se na sociální síti ostře opřel do ukrajinského prezidenta. „Volodymyr Zelenskyj vyprovokuje zahájení velké války ve středu Evropy… Bez vnější podpory by se jen stěží rozhodl tyto kroky podniknout," napsal na svém kanálu Telegram s odkazem na státy, které v průběhu krize podpořily Ukrajinu.

Rusko, které od počátku popírá, že by plánovalo útok na Ukrajinu, už dříve téhož dne vyjádřilo znepokojení nad prudkým nárůstem ostřelování v Donbasu.

Rusko požaduje stažení NATO z východní a střední Evropy. Včetně Česka

České ministerstvo zahraničí v pátek uvedlo, že odsuzuje provokace Ruska na území Ukrajiny. Vyzvalo Moskvu, aby přestala eskalovat situaci a šířit dezinformace o dění v Donbasu. "Stojíme za Ukrajinou," doplnil Černínský palác večer na twitteru.

Ukrajinská armáda tento týden cvičila na Donbasu nedaleko fronty s raketovými systémy NLAW a Javelin. Ty dostala od Británie a Spojených států. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba však odmítl tvrzení separatistů o nadcházející ofenzivě ukrajinské armády či o sabotážích ukrajinských či polsky hovořících diverzantů v chemických provozech v Donbasu. Jde podle něj pouze o dezinformace ruské propagandy.

We categorically refute Russian disinformation reports on Ukraine’s alleged offensive operations or acts of sabotage in chemical production facilities. Ukraine does not conduct or plan any such actions in the Donbas. We are fully committed to diplomatic conflict resolution only. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 18, 2022

Moskva mluví o dalším stahování jednotek od ukrajinských hranic, podle Američanů jich tam ale naopak přibývá. Pozorovatelé Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) registrují na východě Ukrajiny nejhorší rozbroje od roku 2015 a hlásí další desítky porušení dohodnutého příměří.

Situace na východě Ukrajiny a u jejích hranic s Ruskem a Běloruskem je také hlavním tématem tradiční bezpečnostní konferenci v Mnichově. Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková ve svém vystoupení uvedla, že Západ je připraven jednat s Ruskem transparentně a žít s ním v míru, odmítá ale změnit principy své bezpečnosti. Také varovala Moskvu, že v případě napadení Ukrajiny by se odvetné sankce týkaly i německo-ruského projektu plynovodu Nord Stream 2.