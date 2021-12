Hvízdl na bělošku. Děsivý lynč mladého kluka je živý i po 65 letech, řeší ho FBI

Právě na základě ženiných slov mladíka tehdy brutálně zlynčovali. Podle knihy však Donhamová měla svou původní výpověď odvolat a přiznat se ke lži, což by v případu mohlo znamenat významný posun. Jenže toho se nakonec ani po dlouhých desítkách let rodina zavražděného nedočkala.

Vyšetřovatelé ženu neobvinili. Donhamová totiž Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI) sdělila, že svou výpověď nikdy neodvolala a v čerstvém prohlášení amerického ministerstva spravedlnosti tak stojí, že neexistuje dostatek důkazů, které by nad vší pochybnost prokázaly, že FBI lhala.

Že by svá obvinění žena, které je dnes přes osmdesát let, kdy odvolala, popřeli i její příbuzní. Úřady také uvedly, že autor zmíněné knihy Timothy B. Tyson nebyl schopen dodat žádnou nahrávku či přepis rozhovoru, které by ženino přiznání ke lži dokazovaly.

„Uzavřením tohoto případu bez obvinění se vláda nestaví za názor, že svědectví podané v roce 1955 bylo pravdivé či akurátní,“ stojí v tiskovém prohlášení. Podle něj stále zůstávají značné pochybnosti o věrohodnosti verze událostí, kterou popsala Dunhamová a jež je v rozporu s těmi od dalších lidí, kteří v té době s Tillem byli.

Navzdory výše zmíněným pochybnostem ovšem žádné nové závěry nepřišly a ke zklamání rodiny zavražděného mladíka za brutální čin tak dodnes nikdo nenese odpovědnost. „Na dnešní den nikdy nezapomeneme… Šestašedesát let nás to bolí,“ uvedl podle serveru The Guardian Tillův bratranec reverend Wheeler Parker na tiskové konferenci v Chicagu.

Přiznání v placeném rozhovoru

Vrazi čtrnáctiletého Tilla, běloši Roy Bryant a jeho nevlastní bratr J.W. Milam, byli souzeni za vraždu zhruba měsíc po lynči. Ale soud v Mississippi, který byl v té době sestaven pouze z bělochů, je osvobodil. Měsíce poté se k vraždě přiznali v placeném rozhovoru pro magazín Look. Bryant byl v té době manželem prodavačky Donhamové, která proti Tillovi vypovídala.

Vyšetřování bylo znovu otevřeno v roce 2004. Zjišťovalo se, zda není možné někoho žijícího obvinit. V únoru 2007 byl ale případ bez výsledku opět uzavřen. Bryant a Milam nebyli nikdy znovu souzeni. Dnes už jsou oba po smrti.

Kdo byl Emmett Till?

- afroamerický teenager, který byl v roce 1955 ve věku čtrnácti let zlynčován

- stalo se tak po obvinění bělošskou prodavačkou, která uvedla, že ji obtěžoval

- mladíka unesl manžel prodavačky se svým nevlastním bratrem, mučili ho, a nakonec zabili a jeho tělo hodili do řeky

- brutalita lynče přivedla pozornost k perzekuci Afroameričanů v USA

- pohřbu se zúčastnily desítky tisíc lidí

- jeho matka trvala na otevřené rakvi, aby tak ukázali brutalitu vraždy

- fotografie zmrzačeného chlapce se rychle rozšířily a on se stal klíčovou postavou hnutí za občanská práva v USA