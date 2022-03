Ekologický dopad dosud povinného přimíchávání biosložek označil Fiala za překonaný a sporný. „Vydělá na tom jen pár firem. Zároveň to umožní našim zemědělcům, aby na polích pěstovali více obilí,“ domnívá se. Zrušení silniční daně pro osobní vozidla a dodávky do dvanácti tun by pak podle Fialy mělo pomoci především menším a středním firmám.

Ministerstvo průmyslu a obchodu rovněž zadalo příslušným orgánům systém kontrol distributorů pohonných hmot, aby měl stát přehled o případném umělém zvyšování marží u benzinu a nafty. Vláda je připravena zasáhnout, pokud marže obchodníků porostou a budou uměle zvyšovat ceny.

„Zásob ropy i pohonných hmot má Česká republika dost, není důvod k panice. Chovejme se rozumně a nedělejme si zásoby nafty, nebo benzinu,“ zdůraznil dále Fiala s tím, že to může způsobit paniku i další růst cen.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela před pár dny na twitteru uvedl, že bezprostřední vliv zrušení přimíchávání biosložky na cenu pohonných hmot by byl nulový. „Biosložku v palivech by ale bylo nutné okamžitě nahradit - u nafty by šlo o šest procent - a to by vedlo k dalšímu tlaku na růst cen,“ napsal.

Rekordní ceny pohonných hmot

Pohonné hmoty jsou v Česku po ruské invazi na Ukrajinu nejdražší v historii. Začátkem března překonaly jejich průměrné ceny hranici 40 korun za litr a na některých čerpacích stanicích nyní šplhají až k padesáti korunám. Od pondělí do úterý si přitom ceny benzinu i nafty připsaly nejvyšší mezidenní nárůst cen od začátku ruské invaze.

Provozovatelé osobní dopravy již v pondělí vyzvali vládu, aby okamžitě zastropovala ceny, a to na úroveň před ruskou invazí na Ukrajinu. Snížit by se podle nich měla i sazba spotřební daně z nafty.

Jistým vzorem může být například Polsko, kde vláda odpustila DPH na pohonné hmoty. Lidé z pohraničí tak nezřídka jezdí tankovat k sousedům. Litr naturalu se nyní v Polsku dá pořídit za cenu kolem 37 korun za litr.

Možné změny o víkendu připustil šéf vládní KDU-ČSL Marian Jurečka. „Situace se dramaticky změnila, musíme hledat cesty, jak tomu čelit,“ uvedl v pořadu na televizi CNN Prima News s tím, že se nejedná pouze o ceny pohonných hmot. Zdražuje i elektřina, zemní plyn či některé potraviny.