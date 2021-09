Nejhorší obavy se potvrdily, Gabby Petitová je mrtvá a podle všeho byla zavražděná. Již několik týdnů Spojenými státy americkými otřásá případ záhadného zmizení mladé blogerky. Dvaadvacetiletá žena se začala pohřešovat na dovolené, kterou trávila s o rok starším snoubencem Brianem Laundriem v amerických národních parcích. Když vyšetřovatelé po rozsáhlém pátrání v neděli objevili v národním parku Grand Teton ženské ostatky, všechny indície naznačovaly, že jde právě o Gabby. V úterý to definitivně potvrdil koroner. „Patolog oblasti Teton Brent Blue potvrdil, že tělo patří Gabrielle Venoře Petitové. Prvotní zjištění koronera ukazuje, že šlo o vraždu," uvedla na sociální síti FBI.

Vyšetřovatelé zatím nezveřejnili, jakým způsobem byla dívka zavražděná. „Přesná příčina smrti bude jasná po získání všech výsledků pitvy," zmínila FBI.

Otazníků v případu nadále zůstává spousta. A tím největším je, kde je snoubenec Petitové, se kterým trávila dovolenou. Po třiadvacetiletém Brianovi Laundriem se totiž slehla zem. Ještě v době, kdy rodina mladé blogerky přestala od Gabby dostávat pravidelné zprávy, se mladý muž vrátil domů ke svým rodičům. Jenže ve chvíli, kdy bylo zmizení Petitové nahlášeno a Laundrieho kontaktovala policie, z domu po několika dnech odešel.

Od té chvíle po něm FBI zatím neúspěšně pátrá. Zatím jako rovněž po pohřešovaném. „V případu je považován za osobu zájmu, ale zatím nebyl obviněn ze žádného zločinu," píše BBC.

Den předtím, než bylo potvrzeno, že nalezené tělo patří Gabby Petitové, FBI důsledně prohledala dům, ve kterém Laundrie bydlel s rodiči. Jeho rodinu vyslechla. „Po několika hodinové domovní prohlídce se manželé Laundrieovi vrátili domů," uvádí CNN. Média upozornila i na to, že rodiče mladého muže navzdory výzvám právníků rodiny Gabby Petitové odmítají s příbuznými zavražděné dívky komunikovat.

Záhadné zmizení

Snoubenci Gabby Petitová a Brian Laundrie se letos v červnu vydali v bílé dodávce na cestu po amerických národních parcích. Svůj postup dokumentovali na sociálních sítích, kde Petitová pravidelně uveřejňovala fotografie i videa. Pár je na nich šťastný a ve všech materiálech se usmívá.

Jenže koncem srpna idylka skončila. Třicátého srpna rodina Gabby dostala od dívky poslední zprávu. Podle rodičů ji ale zřejmě už nepsala ona. Od té chvíle se mladá žena nikomu neozvala, a rovněž nepřidala žádný materiál na sociální síť.

Prvního září se do domu, kde žil s rodiči, vrátil Brian Laundrie i s bílou dodávkou, ve které s Petitovou objížděli zemi. „Při návratu nekontaktoval policii ani rodinu Petitové," připomíná BBC. O deset dní později rodina blogerky nahlásila její zmizení.

V národním parku Grand Teton se okamžitě rozjelo rozsáhlé pátrání. Zpráva o zmizení dvaadvacetileté dívky rovněž zaplavila sociální sítě. Policisté požádali o setkání s Laundriem i jeho rodiči, ti ale odmítli a pouze dali kontakt na svého právníka. Nepomohla ani výzva právníka rodiny Gabby Petitové, ve které rodiče dívky požádali příbuzné jejího snoubence, aby spolupracovali s policii.

Podivná hádka

V době, kde policisté ještě Petitovou hledali, na povrch vypluly informace, podle kterých vztah páru nebyl tak ideální, jak vypadal na sociální síti. „V komunikaci mezi Gabby Petitovou a její matkou se objevilo množství náznaků, podle kterých ve vztahu mei Gabby a Brianem vládlo stále větší napětí," uvádí CNN.

Ještě víc otázek vzbudilo video zachycené na kameru na policejní uniformě, které pořídila policejní hlídka z města Moab v Utahu. Dvanáctého srpna totiž vyjela k případu možného domácího násilí. A týkal se právě Petitové a Laundrieho. Policisté zastavili jejich auto. Pár potvrdil, že se pohádal a dojít mělo i na rvačku. Petitová při rozhovoru s policisty brečela, a působila rozrušeně. „Hádáme se celé ráno," řekla mimo jiné.

Nakonec ale policisté nevyhodnotili, že by se jednalo o domácí násilí. „Žena i muž uvedli, že jsou zamilovaní a zasnoubení a rozhodně si nepřejí, aby byl kdokoliv obviněný ze zločinu," stojí ve zprávě o zásahu.

Důstojníci nakonec páru doporučili, aby noc strávil odděleně. Na fotkách a videích, které zveřejnila Petitová na sociální síti v době po tomto incidentu, pár opět vypadá šťastně.

Kde je snoubenec

K velkému zvratu v pátrání došlo v polovině září. Poté, co se policisté několik dní neúspěšně pokoušeli domluvit rozhovor s Brianem Laundriem a jeho rodiči, přičemž hledání Gabby stále pokračovalo, se nakonec manželé Laundrieovi sami vyšetřovatelům ozvali. Jenže snoubenec zmizelé dívky ne. „Jeho rodina ohlásila, že odešel z domu na túru do jednoho z floridských národních parků a od té doby jej neviděli," zmiňuje BBC.

Policisté okamžitě začali Laundrieho hledat, dosud jej ale nenašli. Nikomu se neozval ani nyní, kdy bylo nalezeno tělo jeho snoubenky a potvrzeno, že byl zavražděná. Policisté již prohledali dům, ve kterém žil, výsledky domovní prohlídky ale nejsou známé.

Časovová přímka



Americký server CNN sestavil časovou přímku událostí, které vedly ke zmizení a nalezení Gabby Petitové.



Červen 2021

- Snoubenci Gabby Petitová a Brian Laundrie vyrazili na výlet po amerických národních parcích v upravené bílé dodávce Ford;

- v plánu byla cesta na západní pobřeží a návštěva národních parků v západních státech Ameriky;

- cestu Petitová sdílela na sociálních sítích a s rodinou, pravidelná komunikace ustala koncem srpna.



Srpen 2021

- Policie se ve městě Moab v Utahu setkala 12. srpna s párem, který se měl údajně pohádat, z tohoto setkání vzniklo video nahrané na služební kameru;

- toho dne mělo dojít v průběhu hádky i na rvačku, pár následně uvedl, že jsou velmi zamilovaní a zasnoubení, rovněž nechtěli, aby se incident řešil jako kriminální čin;

- pár se podle informací CNN na doporučení policistů na noc rozdělil;

- policisté popsali Petitovou jako zmatenou a emocionální;

- policisté situaci nevyhodnotili jako domácí násilí, ale spíše jako „krizi duševního zdraví“;

- podle policejní zprávy měli oba dva své mobilní telefony.



Poslední týden srpna

- Poslední kontakt mezi Petitovou a její rodinou měl proběhnout v posledním týdnu v srpnu;

- předpokládá se, že se v té době měla zdržovat v Národním parku Grand Teton ve Wyomingu;

- poslední zprávu měla rodina Petitové obdržet 30. srpna, podle právníka rodiny se však domnívají, že tato zpráva již nebyla od ní;

- 24. srpna Petitová volala se svou matkou pomocí videohovoru – uvedla, že opouštějí Utah a míří do Wyomingu;

- 25. srpna si Petitová vyměnila řadů zpráv se svou matkou, rodina se domnívá, že v té době byla již v oblastí pohoří Teton;

- 27. srpna si Petitová vyměnila další řadu zpráv se svou matkou, rodina se domnívá, že byla stále v pohoří Teton;

- 30. srpna obdržela rodina poslední zprávu od Gabby Petitové, pochybují však, že by tuto zprávu napsala ona, podle právníka zpráva zněla „V Yosemite není signál“.



Středa 1. září 2021

- snoubenec Petitové se vrátil do města North Port, kde on, Petitová i jeho rodiče bydleli;

- dodávku, ve které cestovali, policie nalezla později u Laundrieho doma, policisté budou stopy v autě analyzovat.



Sobota 11. září 2021

- Poté, co se rodině Petitové žijící ve státě New York nepodařilo s Gabby spojit, nahlásili její zmizení;

- policie ten den navštívila jejího snoubence v North Portu a požádala o rozhovor s ním a jeho rodinou;

- podle policejního mluvčího Joshe Taylora „v podstatě jen předali informace svým právníkům“.



Čtvrtek 16. žáří 2021

- Podle právníka Petitových žádala rodina jejího snoubence a jeho rodinu o spolupráci;

- „Pokud máte ještě nějaký zbytek slušnosti, prosím řekněte, kde se Gabby nachází. Řekněte, jestli hledáme na správném místě. Jediné, co chceme je, aby se Gabby vrátila,“ uvedl právník Stafford, zástupce Petitových;

- rodina Laundrieho podle Stafforda odmítla začátkem září na žádosti a otázky rodiny Petitové odpovídat.



Pátek 17. září 2021

- Po několika dnech snahy policie přiměla rodinu jejího snoubence k řeči, ta uvedla, že Briana Laundrieho od úterý neviděla;

- podle právníka rodiny Laundrieových se neví, kde se nachází;

- FBI se v současnosti u Briana Landrieho doma snaží zjistit, kde by mohl být;

- lokální a federální úřady zahajují hledání Briana Laundrieho;

- je hledán jako pohřešovaný, ne jako podezřelý;

- podle rodiny Petitové se schovává.



Sobota 18. září 2021

- Policie zahájila hledání Briana Laundrieho v rezervaci Carlton na Floridě;

- současně FBI prohledávala pohoří Teton ve Wyomingu, kde hledala Gabby Petitovou.



Neděle 19. září 2021

- FBI oznámila nález ostatků, které odpovídali popisu dvaadvacetileté Petitové;



Pondělí 20. září 2021

- FBI vyslechla rodiče snoubence Gabby Petitové

- po výslechu byli Christopher and Roberta Laundrieovi odvezeni ze svého domu, ten následně FBI několik hodin prohledávala

- podle policie skončilo hledání stop v národním parku, kde se podle některých indícii mohl Brian Laundrie nacházet



Úterý 21. září 2021

- koroner podle FBI potvrdil, že nalezené ostatky mladé ženy v národním parku patří Gabby Petitové, zároveň uvedl, že byla zavražděna

- přesnou příčinu smrti úřady zveřejní až po pitvě