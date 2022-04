Děsivý masakr u Sand Creeku: Indiánům zabili ženy i děti, pomstili se krvavě

Oba hlavní aktéři filmu - Jesse James i Robert Ford - totiž skutečně žili a James patří mezi nejslavnější postavy americké historie. „Jesse James, o němž vzniklo nespočet románů, divadelních představení, písní, televizních pořadů a filmů, je jedním z nejznámějších amerických psanců. Legendy ho pasují do role jakéhosi amerického Robina Hooda, pistolníka, který vykrádal vlaky a banky na protest proti útlaku obyčejných lidí. To, že se za svoji šestnáctiletou kriminální kariéru úspěšně vyhnul zatčení, jen posílilo pověry o něm, a když ho jeho komplic Robert Ford zastřelil, populární balada, která o činu vznikla, nadávala na špinavého malého zbabělce, který poslal ubohého Jesseho do hrobu," píše server History Extra.

Příběhy, které dělají z Jesseho Jamese hrdinu, který bohatým bral a chudým dával, jsou samozřejmě nadnesené a ne zcela pravdivé. James byl ve skutečnosti lupičem, který zabil minimálně sedmnáct lidí. Tím ale není o nic méně slavný. Legendou byl díky své brutalitě a chladnokrevnosti už za svého života, takže jeho vražda se stala senzací. „Robert Ford ho zastřelil zezadu do hlavy," zmiňuje web Historic Missourians, který provozuje State Historical Society of Missouri.

Díky slávě své oběti pak Ford čin využíval k dalšímu obohacení se. „Bob Ford pózoval na snímcích, a snažil si vydělat na živobytí tím, že má reputaci 'chlápka, co zabil Jesseho Jamese'," píše web Historic Missourians. Zemřel deset let po Jamesovi, byl zabit v salonu v Creede ve státě Colorado.

Matka a její lupiči

Jesse James se narodil 5. září 1847 v Missouri. Jeho otec měl farmu s otroky. Malý Jesse a jeho sourozenci si otce příliš neužili. „V roce 1850 Robert James odjel do Kalifornie, aby se zapojil do zlaté horečky. Ovšem nedlouho po příjezdu onemocněl a zemřel. Vdova Zerelda a její děti - Jesse, jeho starší bratr a pozdější kumpán Frank, a mladší sestra Susan, se dostali do finanční tisně. Zerelda sice byla krátce vdaná za staršího bohatého muže, ovšem manželství brzy selhalo a Zerelda se nadobro vrátila zpět na farmu. Znovu se vdala a porodila ještě další čtyři děti. Když se její nejstarší synové Jesse a Frank dostali za hranu zákona, navzdory tomu zůstala jejich oddaným zastáncem," uvádí web History.

Bouřlivé ovšem bylo nejen rodinné zázemí Jesseho Jamese. Narodil se do doby, kdy se jižní polovina současných Spojených států amerických - Konfederace - zmítala ve stále větší politické krizi a sporech se státy Unie, které nakonec vyústily do americké občanské války v letech 1861 až 1865. Ve chvíli, kdy vypukla, byl Jesse James sice teprve dospívajícím hochem, dějinné události ale na jeho věk nehleděly a tak se i on brzy zapojil do válečné vřavy.

Válka jeho život zcela změnila. „Před konfliktem byl v místní komunitě populárním hochem, který se zdál být i nábožensky založeným," píše web Historic Missourians.

Jenže válečné hrůzy ho neomylně nasměřovaly k životu plnému násilí. „Pohraniční stát Missouri se stal místem lítých bojů, v nichž vojáci i příznivci obou stran vraždili zajatce i civilisty, drancovali majetek, a nechávali za sebou hořící domy i celá města," konstatuje server History. Jesse se dokonce stal svědkem mučení nevlastního otce, když se unijní vojáci snažili zjistit, kde se právě nachází jeho bratr Frank.

Masakr v Centralii

Jeho starší bratr totiž o něco dříve odešel od regulérní konfederační armády a připojil se k jednotkám partyzánů a dobrodruhů, kteří sice hájili zájmy Konfederace, zároveň ale hleděli na to, aby si ve válce "urvali" i něco pro sebe. „Po incidentu na farmě se Jesse James připojil ke svému bratru Frankovi, do partyzánské jednotky vedené Williamem "Krvavým Billem" Andersonem. Teprve šestnáctiletý Jesse se rychle přizpůsobil životnímu stylu spolubojovníků, a pak jej vyznával až do konce života: naplánovat útok, zaútočit, utéct a skrývat se," konstatuje web Historic Missourians.

Válka ho naučila také chladnokrevnosti. To, co se odehrávalo v Missouri, totiž představovalo největší možné válečné hrůzy. „V létě 1864 byl Jesse James při jedné z výprav střelen do hrudi. K ránu 27. září 1864 už byl ale natolik v pořádku, že se mohl zúčastnit "trestné výpravy" své partyzánské jednotky ve městě Centralia. Událost je do současnosti známá pod názvem Masakr v Centralii," uvádí web Historic Missourians.

Pod vedením Krvavého Billa guerilloví bojovníci, včetně bratrů Jesseho a Franka Jamese, dotáhli do města, které vyplenili. Oblečeni v ukradených unijních uniformách pak ve městě zastavili projíždějící vlak. Z něho vytáhli přes dvacet unijních vojáků, neozbrojených mužů, kteří právě jeli z boje na dovolenou. Všechny popravili, a těla ještě zmrzačili. To ovšem nebylo všechno. „O několik dní později se strhla bitva o Centralii, v níž Andersonovi partyzáni zabili a strašlivě zmrzačili přes sto unijních vojáků. Podle svědectví jeho bratra Franka si Jesse James připsal zásluhy za zabití jejich velitele, majora Andrewa Johnstona," uvádí web Historic Missourians.

Z partyzánů banditi

Než válka skončila drtivou porážkou Konfederace, byl Jesse James raněn. Zpráva o konci konfliktu jej zastihla doma na farmě. „Léčila ho jeho sestřenice Zerelda Zee Mimmsová, se kterou se později oženil," píše web Historic Missourians.

Když se James uzdravil, čekalo ho rozhodování, co dál se životem v nových politických podmínkách. Dlouho se ovšem nerozmýšlel. „Jeho bývalí kamarádi z partyzánské jednotky se mezičasem přeorientovali na přepadávání bank a železničních vagonů. Jakmile se Jesse uzdravil, připojil se k nim a nastoupil kariéru bandity," uvádí web Historic Missourians.

Vzpomínky na válečné hrůzy se nedaly tak snadno vymazat, a tak se brzy i jako bandita Jesse James proslavil svojí chladnokrevností. „Proslavila ho bankovní loupež v Gallatinu, kde zabil bankéře. Byl to akt pomsty, Jesse James si myslel, že jde o Samuela Coxe, muže, který velel za války prounijním partyzánům a který byl odpovědný za zabití Jamesova bývalého velitele, Krvavého Billa," uvádí server History.

Loupeží a vražd na kontě Jesseho Jamese přibývalo, a zatímco on jako bandita hleděl hlavně na svůj vlastní prospěch, v dané politické situaci a s tím, že obětmi se často stávali bývalí podporovatelé Unie, si rychle navzdory svým hrůzným činům získal na svou stranu část veřejnosti. „On sám dokonce psal dopisy editorovi listu Kansas City Times, v nichž vysvětloval své pohnutky. Jelikož editor Edwards byl přívržencem Konfederace, toužícím po znovuobnovení konfederační vlády v Missouri, Jamesovy dopisy rád publikoval. Psal také články, v nichž Jesseho Jamese oslavoval jako novodobého Robina Hooda a symbol konfederačního odporu v době, kdy unijní elity proměňovaly poměry v Missouri ke svému obrazu," srhnuje server Historic Missourians. Právě v této chvíli začaly vznikat první romantické legendy o slavném lupiči.

Naopak nové politické elity a boháče Jesse James děsil, a tak brzy přizvali detektiva, jehož hlavním životním cílem se stalo zatčení a poprava bratrů Jesseho a Franka Jamesů. Allan Pinkerton a jeho muži dokonce obklíčili rodinnou farmu obou bratrů a jejich matku těžce zranili, dopadnout se mu je ale nikdy nepovedlo.

Konec slavného gangu

V sedmdesátých letech 19. století se bratři Jesse a Frank Jamesovi společně se svými kumpány rozhodli spojit s dalšími bývalými konfederačními partyzány. Za partnery si zvolili Cole Youngera a jeho bratry, čímž vznikl gang známý pod názvem James-Younger. V počátcích si připisoval na konto samé úspěchy. „Loupil od Iowy po Texas, od Kansasu po Západní Virginii. Vykrádal banky, bankovní a poštovní železniční vagony, dokonce řádil i na trhu v Kansas City," konstatuje web History.

Gang ve velkém loupil a zabíjel, banditi samotní se však zatčení úspěšně vyhýbali a stejně tak obvykle neměli téměř žádné ztráty. I detektiv Pinkerton byl na ně krátký. Počátek konce však pro gang nastal ve městě Northfield. Při pokusu o vyloupení tamní banky byli bratři Youngerovi zatčeni, mnozí členové gangu pozabíjeni. Bratři Jamesovi sice unikli, byli ale nuceni přestěhovat se i se svými rodinami a žít pod falešnými jmény. Z Jesseho Jamese, v té době už ženatého otce dvou potomků, se stal Thomas Howard, navenek ctihodný muž.

Ani poslední nepříjemná zkušenost ho však od života kriminálníka neodradila. Brzy začal budovat nový gang, a tentokrát do něj rekrutoval už nejenom bývalé partyzány. Brzy se vůči svým novým kumpánům stával stále podezřívavějším. Aniž by si tím byl stoprocentně jist, měl proč se obávat. Jeden z nich, mladý Robert Ford, se totiž rozhodl, že Jesseho Jamese pro svůj vlastní prospěch zabije.

Rána zezadu

I Robert Ford pocházel stejně jako Jesse James z Missouri. A i on měl staršího bratra, který ho dovedl na dráhu zločince. Charles Ford se stal spolupracovníkem Jesseho Jamese v roce 1881 a Robert Ford ho brzy následoval. Zdálo se, že mladý muž legendárního Jamese bezvýhradně obdivuje a i Jesse měl k němu důvěru. „V době, kdy došlo k vraždě, bratři Fordovi bydleli v domě s Jesseho rodinou," poznamenává server Historic Missourians. James je k sobě pozval proto, aby jeho i jeho blízké ochraňovali.

Novým guvernérem Missouri byl v té chvíli Thomas T. Crittenden, který Jesseho Jamese nenáviděl více, než kohokoliv jiného na světě. Dopadení tohoto bandity pro něj bylo prioritou číslo jedna. Chtěl Jamese dostat, ať už živého nebo mrtvého, tak moc, že se rozhodl obejít muže zákona a spojit se s bandity. Za Jamese nabídl odměnu 10 tisíc dolarů. A právě ta zlákala Roberta Forda a jeho bratra Charlese. Mladší z Fordů kromě toho také tajně na Jesseho Jamese žárlil a přál si proslavit se tak, jako on.

Osudný den nastal 3. dubna 1882. Bob a Charley Fordovi byli s Jessem Jamesem v jedné místnosti a právě plánovali další přepadení. James se pak ale otočil, vystoupil na židli, a začal utírat prach z jednoho z obrazů. A právě tehdy se ozvala rána. Robert Ford zastřelil svého velitele zezadu do hlavy. Čtyřiatřicetiletá legenda byla na místě mrtvá. Život slavného Jesseho Jamese pohasnul. „Bob Ford i jeho bratr se pak přiznali policii. Byli obviněni z vraždy a odsouzeni k smrti oběšením. Guvernér Crittenden je ale brzy omilostil a navíc jim vyplatil i část slíbené odměny," uvádí web Historic Missourians.

Zpráva o vraždě Jesseho Jamese všechny šokovala. Celá situace se však pro vraha Roberta Forda otočila zcela jinak, než plánoval. Místo, aby se proslavil ještě více než Jesse James, postupně přišel o všechno. Zato jméno jeho oběti se už stalo navždy nesmrtelným - pokud byl James už za života považován některými lidmi za hrdinu, teď se z něj stal mučedník. „Dva roky po vraždě Jesseho Jamese Charles Ford spáchal sebevraždu a deset let po incidentu Robert Ford zemřel při přestřelce v hospodě. Když se na veřejnost dostala šeptanda, že vražda Jesseho Jamese byla zosnovaná guvernérem Crittendenem, mnozí lidé byli znechuceni, a to jen posílilo příběhy o Jamesovi jako o hrdinné oběti doby a nového politického režimu," konstatuje web Historic Missourians.