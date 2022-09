Bývalý ředitel protokolu prezidentské kanceláře Jindřich Forejt.Zdroj: ČTK/Šimánek VítVy sám jste se s královnou Alžbětou coby hradní protokolář několikrát setkal. Jaká byla v osobním kontaktu? Měl jsem tu čest se s ní setkat asi v osmi případech a vždy to bylo příjemné setkání, na které nikdy nezapomenu. S odstupem její vystupování hodnotím jako velmi profesionální. Byla velkou profesionálkou v komunikaci. Toho, s kým mluvila, dokázala uvést do klidu. Většina lidí, kteří se s ní potkávali, byli většinou nervózní, těkaví, nesoustředění, což bylo přirozené a ona to věděla. Tu nervozitu však nikdy neprohlubovala, ale naopak se snažila pomoci tu nervozitu setřást. Zkrátka byla mistryně v takzvaném small talku.

Co znamená její úmrtí pro Velkou Británii?

To, co Velká Británie zažije od čtvrtka až do 19. září, kdy bude pohřeb královny, je něco naprosto výjimečného. Dokonce bych řekl i dějinného. Zemřela královna nejenom Spojeného království, ale také královna Austrálie, Kanady, Nového Zélandu a dalších více než deseti zemí. V tom smutku se tak spojuje symbolicky celý svět. Ty miliony lidí, kteří byli formálně jejími poddanými, žijí ve všech částech naší planety. I z tohoto hlediska pak to, co vidíme na obrazovkách v době smutku, ponese pečeť nejen britského ceremoniálu, který je perfektní a většinou zcela přesný a nacvičený, ale také pečeť samotné královny. Ona sama totiž dohlížela na přípravy svého pohřbu.

Je to obvyklé?

Ano, toto je v monarchiích zvykem. Lidé z královských rodů jsou za svého života konfrontováni s tímto obřadem. Týká se to tak nejen hudby, vybraných hostů, místa posledního rozloučení a uložení ostatků, ale také modliteb, které na pohřbu zazní. Má to tak osobní rukopis toho, koho se to týká. To může být pro někoho zvláštní a úsměvné, ale na druhou stranu to je nesmírně povzbudivé a logické.

Na jaké protokolární úrovni se odehraje královnin pohřeb? Zúčastní se ho králové a prezidenti, či budou „stačit“ například jen premiéři a ministři zahraničí?

Britští panovníci mají jedno privilegium. A tím je státní pohřeb. V Británii je to tak jediná výjimka. Všichni ostatní, byť jsou to významné osobnosti kulturního a politického života, mohou mít ceremoniální, královské či výjimečné pohřby, ale státní pohřeb může mít jedině panovník. Naposledy k takovému pohřbu došlo v roce 1952, kdy zemřel král Jiří VI. Za dalších sedmdesát let pak v Británii zemřelo mnoho významných osobností, ale jen pohřeb Winstona Churchilla se svými ceremoniemi přiblížil státnímu pohřbu. Takže nyní se odehraje opět něco, co Británie, ani svět, sedmdesát roků neviděly.

Úmrtím královny Alžběty II. skončila jedna dlouhá éra. Nyní začíná druhá spjata s příchodem následovníka trůnu prince Charlese, tedy nově Karla III. Kdy jej budou moci lidé oslovovat Vaše veličenstvo?

Na toto oslovení má princ Charles nárok od čtvrtečního odpoledne. Z historického hlediska totiž postava panovníka nikdy neumírá. V době, kdy umírá panovník stávající, tak v tu samou sekundu nastupuje na jeho místo jeho jasně daný nástupce. I to je důvod, proč královská standarta nesmí nikdy vlát na půl žerdi.

Z prince Charlese se v češtině stane král Karel III. Co říkáte na tuto volbu z lingvistického pohledu?

Chápu potřebu najít v těch detailech kouzlo, ale nechápu, proč se poslední hodiny svádí takový pomyslný boj o to, jak se má novému panovníkovi správně říkat. Někdo říká Charles, někdo Karel. To máte tak, jako když budete převádět Williama Shakespeara na Viléma. Vzpomeňte si také na to, že ve Španělsku vládl před lety Juan Carlos I., nebo to byl Jan Karel I.? Ta podoba jména by měla být taková, aby byla obecně známá a každý věděl, o kom se mluví. Neexistuje žádné pravidlo, které by zavazovalo používat českou podobu jména.

Uvažovalo se však, že princ Charles vzdá hold svému dědečkovi a přijme jméno Jiří VII.

K tomu by mohlo hypoteticky dojít, ale až po korunovaci. Nicméně korunovace není podmínkou nástupu na trůn. Korunovace je doprovodný akt, který má svůj náboženský význam. Korunovace totiž znamená smlouvu mezi panovníkem a bohem. Je to vyloženě výsostný akt a mýtická záležitost, kdy člověk v podobě panovníka od boha přijímá vyvolení k tomu, aby vedl svůj národ, a bohu se zavazuje, že ten národ bude vést zodpovědně a k jeho dobru. I proto jsou panovníci i z Boží milosti.

Kdy vy očekáváte tento symbolický, ale důležitý akt?

V posledních 200 letech nebývá v Británii zvykem, že by se korunovace uskutečnila pár týdnů či měsíců od skonu předchozího panovníka. Spíše se jedná o době půl roku či roku. Musíme si také znovu připomenout, že král Karel III. je králem několika zemí je třeba tyto věci koordinovat tak, aby se dostavili i zástupci těchto zemí. Je však otázkou, jakou formu bude mít samotná korunovace, kdy již princ Charles před několika lety řekl, že dobu korunovace stanoví až v příhodné době. Takže korunovační obřad může doznat významných změn, které budou reflektovat současné postavení Velké Británie.

Jak budou lidé oslovovat jeho manželku Camillu? Také Vaše veličenstvo, nebo - jak si přála Alžběta II. – „Její Výsost, královna manželka“?

Bude se oslovovat také Vaše veličenstvo. V případě Alžběty to bylo jen přání. Jeden panovník však nemůže ovlivňovat budoucnost jiného panovníka. Na to není zákon. Dám vám jeden příklad. Sňatkem s princem Charlesem se Camilla Parker-Bowles stala Princeznou z Wallesu. Ale z důvodu piety k Dianě, první Princezně z Wallesu, ten titul celou dobu nepoužívala. Ale až do čtvrtečního odpoledne byla regulérní Princeznou z Wallesu. Teď je manželkou krále a má nárok na oslovení Vaše veličenstvo.

Británii čeká s příchodem nového panovníka řada změn. Kdy se například už nebude v hymně provolávat sláva královně, ale králi?

To se stalo hned ve čtvrtek odpoledne, kdy odešla královna Alžběta. Hned v ten moment byl ustanoven nový panovník a od té doby se musejí Britové učit hymnu, kterou naposledy zpívali v roce 1952, tedy „God save the king“.

A co další symboly? Například poštovní známky?

Nejdříve se musí pořídit portréty, kdy se podle zvyku musí nový panovník na známkách dívat opačným směrem, než jeho předchůdce. Musí se tak udělat studie, která bude trvat několik měsíců. Musí se také například změnit i emblémy. A to nejen na poštovních známkách, ale například i na uniformách, kde se vystřídá emblém E II R, tedy Elizabeth II Regina, za C či CH III R. Tedy Carlos III Rex.

