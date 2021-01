Úspěch čtyřleté policejní operace byl tak velký, že jeho závěr se stane největším soudním procesem s mafií na Apeninském poloostrově za posledních 30 let. Proběhne v obří supermoderním bunkru s rozlohou přes tři tisíce metrů čtverečních, vybudovaném v samém srdci působnosti ´Ndranghery, v průmyslové zóně u města Lamezia Terme na jihu Kalábrie, tedy přesně v nártu italské nohy.

Sál, ve kterém začal ve středu proces Rinascitta-Scott, pojme několik tisíc osob, v podmínkách italského výjimečného stavu v boji proti covidové pandemii pak jen tisíc. Okolí nonstop patrolují karabinieři a policisté, nad bunkrem hlídají vojenské helikoptéry. Verdikty by měly padnout do dvou let.

Za obžalované bojuje armáda 600 právníků, prokuratura povolala 900 svědků, mezi nimi 58 spolupracujících státních zaměstnanců. „Tento proces vejde do historie,“ je přesvědčený Nicola Morra, předseda parlamentní antimafiánské komise. „Dokážeme, jak moc jsou provázány struktury mafie, státu, lokálních vlád a zednářů,“ dodal Morra pro RAI News.

Mezi obžalovanými jsou obyčejní mafiáni, ale i politici, byznysmeni, advokát a právě i zednáři. Výčet zločinů je rovněž rozsáhlý: spolupráce nebo členství s mafií, výpalné, vydírání, držení zbraní, obchod s narkotiky, lichva, loupeže, vraždy atd. Souzena bude především mafiánská rodina Mancuso, nejdůležitější rodina klanu v provincii Vibo Valentia. Její část z města Limbadi má na svém kontě mimo jiné i zavraždění žen z této rodiny, které se rozhodly spolupracovat s prokuraturou. Na lavici obviněných sedí i úředníci, kteří vyšetřování jejich vražd mařili.

Mafie jako rakovina

Podle týdeníku L´Espresso je ´Ndrangheta jako rakovina. Je součástí obchodu a politiky nejenom v Kalábrii, ale i v celé Itálii. Podle prokurátorů má dnes své zájmy na všech kontinentech. Je hlavním hráčem ve světovém obchodu s kokainem, ročně si má na něm vydělat kolem 50 miliard eur, tedy přes 1,3 bilionu korun. V Kalábrii prý nenarazíte na vesnici, v níž by se nenašel ani jeden její člen.

„V provinciích, městech a vesnicích kontrolovaných rodinami Grande Aracri z Cutro a Mancuso z Limbadi, se mafie vyznačuje neskrývaným cynismem a agresivitou. Jejich podnikatelský model je absolutně všestranný,“ píše týdeník, který se tématu kalabrijské mafie dlouhodobě věnuje.

Mafiánské klany tak najdete nejen na radnicích, ale i ve stavebnictví, obchodě, dopravě, turistice, catheringu, importu i exportu potravin a dokonce i v obnovitelné energetice, čištění vody a v organizacích pomáhajících migrantům. Na výplatní listině má ´Ndragheta podnikatele, inženýry, notáře, lékaře a samozřejmě i politiky, soudce a policisty. K prodeji drog využívá teenagery, kteří sní o tom, že z nich jednou budou mafiánští bossové.

Jedním z mnoha příkladů, jak hluboko ´Ndraghtea zakořenila v místní společnosti, mohou být volby na starostu Limbadi z roku 1983. Kandidát Ciccia Mancuso (sic!) nemohl vést předvolební kampaň, protože po něm bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Ale vrásky si kvůli tomu dělat nemusel. Obyvatelé městečka ho i tak masově a svědomitě do starostenského křesla zvolili. To se stalo hlavním důvodem, aby poprvé v historii země bylo zvolené vedení města odvoláno z důvodu totální penetrace mafií.

Na lavici obžalovaných v procesu Rinascitta-Scott sedí i bývalý senátor Forzy Italia Silvia Berlusconiho, advokát Giancarlo Pitteli, dnes člen politického uskupení Italští bratři. Jedná se o krajně pravicovou stranu vedenou Giorgou Melonim, která patří jeden smutný rekord: najdete v ní nejvíce politiků zavřených kvůli spolupráci s Ndraghetou. Podle prokuratury to byl právě on, kdo spojoval mafii se státními úřady a zednáři.

Mezi obžalovanými je i šéf klanu Luigi Mancuso, šéf policie ve Vibo Filippo Nesci, bývalý člen kalábrijského zastupitelstva Pietro Giamborini a celý houf bývalých starostů kalábrijských městeček, lokálních politiků a právníků.