Před několika dny jste oznámili, že na kotlíkové dotace půjde nových 600 milionů korun. Kde se vzaly?

Protože se kotlíkové dotace ukázaly jako velmi úspěšný program, převedli jsme na ně část peněz z jiných částí dobíhajícího programu Životní prostředí.

Jsou tyto peníze určené na nové žádosti, nebo to jsou peníze pro ty, kteří si o dotaci zažádali?

Z těchto peněz uspokojíme všechny žádosti, které byly na úrovni krajů do konce loňského roku schváleny k proplacení.

Kolik celkem šlo v minulých letech na kotlíkové dotace?

Původně jsme předpokládali, že na kotlíkové dotace půjde 9-10 miliard korun, dnes jsme na 12 miliardách. Čistě jen z evropských fondů se to týkalo deseti miliard.

Kolik kotlů bylo už v rámci těchto dotací vyměněno?

Od roku 2015 bylo už vyměněno 58 tisíc kotlů. S probíhajícími výměnami by to mělo být sto tisíc nejvíce znečisťujících kotlů v domácnostech, hlavně kotlů na uhlí.

Jak velký vliv to má na čistotu ovzduší?

Mnohé z těch vyměňovaných kotlů produkovaly až metrák prachu ročně. Díky evropským dotacím jsme tak omezili znečištění ovzduší o tisíce tun karcinogenního prachu ročně. I Evropská komise má z výsledků programu radost a dává ho za vzor ostatním zemím.

Efekt pro ovzduší je fajn, ale vyplatí se vyměnit s dotací kotel opravdu každému?

Pokud máte starý kotel první a druhé emisní třídy, tak se dotace stoprocentně vyplatí. Nový kotel je daleko úspornější. Zvýší se i komfort topení, protože nové kotle fungují automaticky. A pak je tu samozřejmě i ekologie.

Kolik procent z ceny kotle vám dotace zaplatí, bavíme-li se tu o nějaké střední třídě?

Je to od 75 do 80 procent ceny. V asi stovce obcí se zhoršenou kvalitou ovzduší je to ještě víc. Jsou však kraje a obce, třeba Ostrava, kde bylo možné výměnu kotle pořídit zadarmo. Protože to, co nepokryla samotná dotace, se doplácelo z těchto zdrojů.

Kotle pro nejchudší

Proč se tedy přesto vyskytnou případy, že někdo moderní kotel s dotací nechce?

Vím o jediném důvodu, a to je, že v moderním kotli nejde pálit odpad. V některých oblastech se skutečně dělo, že lidé topili plasty. Nebo i plastovými lahvemi naplněnými směsí oleje a pilin, kterým se říkalo „ostravská raketa“.

Chystáte v novém unijním rozpočtu (2021-2027) další kotlíkové dotace?

Kotlíkové dotace budou nově rozděleny do dvou skupin. První skupina, která bude pravděpodobně opět financována z fondů EU, kde by mělo být pět miliard korun, bude cílena na nízkopříjmové domácnosti, seniory. Tam by dotace mohla být i více než oněch 80 % nákladů. Mohlo by se to týkat několika desítek tisíc domácností. Chceme jim nabídnout tuto možnost, než dávat pokuty, které jim od roku 2022 skutečně hrozí.

A ta druhá skupina?

Tam by měla být dotace poskytnuta nejen na výměnu kotle, ale i zateplení domu, a rádi bychom to propojili i s využitím dešťové vody. Chtěli bychom využít prostředky z unijního Fondu obnovy, přibližně 9 miliard korun. To ale čeká ještě na schválení Evropskou komisí.

Zdroj: DeníkZelená změna u vás: Každá třetí koruna, kterou v příštích letech získá Česko z evropských fondů, by měla jít na změnu naší země v ekologicky šetrnější stát. Jde o mnoho desítek miliard, které by měly pomoci omezit změny klimatu. Deník vám pod logem „Zelená pro Evropu“ přináší ve spolupráci s EURACTIV.cz příběhy z oblasti ekologie a zkoumá, koho a jak se může tato změna dotknout a jak ji dobře využít.