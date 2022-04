Vláda Viktora Orbána se snaží tvářit, jako by se Maďarska válka na Ukrajině vůbec netýkala. Ze spřízněnosti Viktora Orbána s ruským prezidentem Vladimirem Putinem se stalo po začátku ruské agrese proti Ukrajině nepříjemné volební téma. Nebyl by to ale Orbán, aby se nepokusil nepříjemnou realitu, kdy z Maďarska učinil na Rusku nejzávislejší zemi Evropy, překroutit ve svůj prospěch.