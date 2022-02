Německé ministerstvo zahraničí vyzvalo své občany, aby okamžitě opustili Ukrajinu kvůli zvyšujícímu se napětí mezi Ruskem a Ukrajinou. "Vyzýváme německé občany, aby okamžitě opustili zemi. Vojenská konfrontace je možná kdykoli," uvedlo ministerstvo v prohlášení.

Ke stejnému kroku vyzvalo své občany i sousední Rakousko. "Je třeba očekávat výrazné zhoršení situace," oznámilo v sobotu rakouské ministerstvo zahraničí, podle kterého se za posledních 24 hodin výrazně zvýšil počet incidentů na východě země. Výzva se vztahuje na celou Ukrajinu s výjimkou některých západních částí. Úřady v současné době na Ukrajině registrují přibližně 180 Rakušanů. Ministerstvo také varovalo před cestami na Ukrajinu.

Zdroj: DeníkÚřady nicméně posílily personál rakouského velvyslanectví. "Budou i nadále zastávat pozice na místě, aby v případě potřeby podpořili Rakušany opouštějící zemi a udržovali kontakt se svými ukrajinskými partnery," uvedlo ministerstvo.

Francouzské ministerstvo zahraničí doporučilo svým občanům, kteří nejsou na Ukrajině ze závažných důvodů, aby ze země odjeli. Úřad také vyzval Francouze, kteří se nacházejí v Charkovské, Luhanské a Doněcké oblasti, aby tyto oblasti neprodleně opustili.

K situaci na Ukrajině se vyjádřil už i čínský ministr zahraničních věcí Wang Yi. "Suverenita, nezávislost a teritoriální integrita každé země by měla být chráněna. Ukrajina není výjimkou," uvedl na sociálních sítích. Ze strany Číny jde o důležitý vzkaz směrem k ruské hlavě státu.

