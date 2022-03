Ukrajinský ministr pro energetiku Herman Haluščenko předtím podle agentury Unian obvinil Rusko, že pracovníky elektrárny mučí a drží proti jejich vůli. „Už čtyři dny jsou zaměstnanci Záporožské elektrárny drženi jako rukojmí. Uvnitř je zhruba 500 ruských vojáků. Personál je fyzicky i psychicky vyčerpaný. Rusové je donutili natočit video, které využíjí pro propagandu," uvedl Haluščenko.

Zařízení na jihovýchodě Ukrajiny je pokládáno za největší jadernou elektrárnou v Evropě. Moskva trvá na tom, že za incident v zařízení nesou odpovědnost ukrajinští radikálové. Prohlášení obou stran nelze nezávisle ověřit.

Necelá stovka zaměstnanců už druhý týden zůstává v odstavené jaderné elektrárně Černobyl, která je taktéž v rukou okupantů. Mezinárodní agentura pro atomovou energii dnes oznámila, že ztratila spojení se systémy, které monitorují bezpečnostní situaci v elektrárně. Podle české jaderné fyzičky Dany Drábové ale nic neukazuje na zhoršení radiační situace.

Přes ztrátu on-line přenosu dat a stále obtížnější zajištění komunikace s personálem v Černobylu a Záporožské jaderné elektrárně je pořád dost údajů o radiační situaci na celém území Ukrajiny a v sousedních zemích. Nic neukazuje na zhoršení. — Dana Drábová #KeepCalmAndSmile (@DrabovaDana) March 9, 2022

The Kyiv Independent krátce před polednem informoval, že černobylská jaderná elektrárna je aktuálně zcela bez elektřiny, což by mohlo vést k úniku radiace. Bez proudu totiž nelze zajistit chlazení spotřebovaného jaderného paliva. „Boje pokračují, takže v tuto chvíli není možné opravit a obnovit napájení," napsala společnost Ukrenergo.

Evakuace pokračují

Ukrajina se dnes pokusí evakuovat civilisty šesti humanitárními koridory, jeden se týká už několik dní obléhaného přístavu Mariupol. Oznámila to ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková. Ruské ozbrojené síly podle ní souhlasily s dočasným klidem zbraní v evakuačních oblastech od 08:00 do 20:00 SEČ. Rusko dříve sdělilo, že umožní humanitární koridory z pěti měst, píše agentura Reuters.

Příměří se má týkat měst Enerhodar, Sumy, Mariupol, Volnovacha, Izjum a další humanitární koridor má zahrnout města Vorzel, Buča, Borodjanka, Irpiň a Hostomel, píše agentura Interfax-Ukrajina.

Podle zveřejněných informací trasy vedou do ukrajinských měst, v případě Enerhodaru a Mariupolu do Záporoží, z Volnovachy do Pokrovska. Ukrajinské úřady už dříve odmítly ruský návrh, aby některé evakuační trasy mířily do Ruska nebo Běloruska, tedy na území, ze kterého ruské jednotky podnikly invazi na Ukrajinu. Vereščuková zároveň vyzvala ruské jednotky, aby v evakuačních oblastech dodržely klid zbraní.

Novodobá svastika? Označení ruských jednotek? Co znamená záhadné písmeno „Z"

Ruské jednotky ale stále útočí a podle ukrajinských zdrojů ostřelovaly například soukromé domy v Mykolajivské, Žytomyrské, Sumské, Charkovské a Luhanské oblasti.

Starosta Žytomyru Serhij Sukhomlyn uvedl, že Rusové při leteckém útoku zasáhli civilní budovy i tepelnou elektrárnu. Uvnitř poškozeného domu se podle Sukhomlyna skrývala starší žena, která díky úkrytu v podzemí vyvázla jen s drobnými poraněními. Poškozena byla podle něj i nemocnice, ta však byla včas evakuována.

Starosta Enerhodaru Dmytro Orlov oznámil, že ve městě skutečně začalo v devět hodin ráno příměří kvůli evakuaci obyvatel z Enerhodaru a sousedních vesnic do Záporoží. Civilistům vojáci podle The Kyiv Independent rozdávají jídlo a léky.

Z města Sumy bylo už včera během dočasného příměří evakuováno pět tisíc lidí. Humanitární koridor bude fungovat i dnes, potvrdily ukrajinské úřady. Město poblíž ruských hranic je už několik dní pod ruským bombardováním. V pondělí bylo při náletech na obytnou čtvrť zabito 22 lidí, včetně tří dětí, uvádějí ukrajinské úřady. Sumský oblastní gubernátor Dmytro Živickyj incident označil za masovou vraždu. „Tři bomby během jednoho večera. Byla to strašná noc," popsal pro ukrajinskou stanici BBC.

What the #Ukrainian city of #Sumy looks like after the #Russian bombing.



About 5 thousand people were evacuated from there. As a result of the bombing by Russian aviation, civilians were killed, including elderly and children. pic.twitter.com/Fk5srvnklm — NEXTA (@nexta_tv) March 9, 2022

Ruské jednotky operující v Černém moři se podle ukrajinského ministerstva obrany zmocnily záchranné lodi Sapphire. „Kapitánovi lodi bylo dovoleno kontaktovat správu přístavu v Oděse. Uvedl, že na palubě jsou okupanti, kteří ohrožují posádku zbraněmi,“ popisuje polský deník Gazeta Wyborcza. Rusové přinutili posádku, aby s lodí zamířila k přístavu Sevastopol na Krymu.

Rusové bombardovali porodnici v Mariupolu

Naproti tomu město Mariupol je podle britského ministerstva obrany stále terčem ostřelování. Situace je podle místních úřadů kritická, oblast je stále bez humanitární pomoci. Ukrajinský poslanec řekl BBC, že ve městě jsou zásoby potravin jen na tři dny.

Наш Маріуполь та наші громадяни pic.twitter.com/E7xLuIfldV — Армія FM (@Armia_fm) March 9, 2022

Mariupol je jedním z nejvíce zasažených ukrajinských měst. Je odříznut od elektřiny, vody, plynu i tepla, řada domů je v troskách. Podle neověřených informací od starosty města zahynulo následky ostřelování už přes tisíc jeho obyvatel. Podle agentury UNIAN navíc k městu míří ruský konvoj.

Při jednom z náletů ruského letectva byla v Mariupolu zničena také porodnice s dětským oddělením. „Ruský pilot, který stiskl tlačítko, věděl přesně, co bomba zasáhne. Rusové, nejen že jste překročili hranice mezinárodních vztahů, ale překročili jste hranice lidskosti. Přestaňte se nazývat lidskými bytostmi,“ rozhořčil se na facebooku guvernér Doněcké oblasti Pavlo Kyrylenko.

„Mariupol. Přímý útok ruských jednotek na porodnici. V troskách zůstali lidé a děti. Zvěrstvo! Jak dlouho se bude svět ignorováním teroru stávat jeho spoluviníkem? Uzavřene okamžitě vzdušný prostor! Zastavte zabíjení! Máte moc, ale zdá se, že ztrácíte lidskost,“ napsal na facebooku prezident země Volodymyr Zelenskyj.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022

Postup bojů

Ruské jednotky se snaží postupovat směrem ke Kyjevu ze severovýchodu, řekl novinářům vysoký představitel obrany Spojených států, kterého citovala agentura AFP. „Odhadujeme, že tyto síly jsou asi 60 kilometrů od města," dodal, ale neupřesnil, kolik vozidel bylo v nové ruské koloně. Rusové jsou podle něj frustrovaní ze situace na sever od Kyjeva, kde jejich útok na hlavní město už několik dní příliš nepokročil kvůli ukrajinskému odporu a také kvůli logistickým a zásobovacím problémům.

Zdroj agentury zdůraznil, že severovýchodní kolona byla součástí snah Moskvy obklíčit Kyjev a donutit ho ke kapitulaci. „Protože nedosáhli geografického pokroku, ve který doufali, zintenzivnili svůj útok na město směsí raket, dělostřelecké palby a leteckých úderů," uvedl.

Ruské okupační jednotky se podle ukrajinské vysílací stanice Hromadske v noci pokusily vstoupit do města Irpiň. Byly odraženy.

Ukrajinské síly oznámily, že v oblasti města Mykolajiv Rusové zastřelili tři učitele a dva zranili. Skupina byla na cestě do sirotčince, auto bylo údajně označeno jako vozidlo Červeného kříže.

The Russian occupiers continue to commit atrocities. In the Mykolaiv region, three teachers were shot dead and two wounded on their way to an orphanage. According to the head of the Mykolaiv regional council, the vehicle that the Russians shelled was marked with a Red Cross sign. — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) March 9, 2022

Ve městě Čuhujiv v Charkovské oblasti podle ukrajinské státní služby spadla ruská bomba na obytný dům. Zemřel údajně jeden dospělý a sedmileté dítě. Jednoho člověka zachránili záchranáři.

Nejméně deset lidí zahynulo při ruském ostřelování východoukrajinského města Severodoněck, uvedl podle agentury AFP gubernátor Luhanské oblasti.

V důsledku ostřelování vesnic v Černigovské oblasti na severu Ukrajiny vypuklo podle agentury Ukrinform deset požárů. Hoří také v jedné z ulic v centru Černigovu. Jeden civilista zemřel a dva byli zraněni, uvedla ve středu agentura.

Pentagon zarazil dodání polských stíhaček na Ukrajinu. Rozhodnout musí NATO

Ukrajinské ozbrojené síly údajně sestřelily ruskou balistickou střelu Iskander nad vesnicí Jasnohirka v Doněcké oblasti. Ve středu to podle deníku Gazeta Wyborcza uvedla ukrajinská policie. Ruská střela mířila na Kramatorsk. Podle předběžných informací nebyl nikdo zraněn.

V okupovaném ukrajinském Chersonu zatkli Rusové více než 400 demonstrantů, kteří protestovali proti obsazení města ruskými silami. Informoval o tom ukrajinský generální štáb.

Day 14. Good morning. Video: Kherson - the only regional capital that has fallen. Ukrainian crowd of protestors gets angry after Russian troop start beating up a protestor. Russians open fire (in the air) and that does not stop but mobilize protestors. Pure anger and no fear pic.twitter.com/MQQJwyyVju — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) March 9, 2022

Ruské ministerstvo obrany ve středu večer přiznalo, že invazní armáda na Ukrajině použila zbraňový systém TOS-1A. Ten ruská armáda používá k odpalování takzvaných termobarických raket s rozsáhlým ničivým účinkem.

The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects.



Watch the video below for more information about this weapon and its devastating impact.



?? #StandWithUkraine?? pic.twitter.com/d8PLQ0PhQD — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) March 9, 2022

Technika pro Ukrajinu

Spojené státy pošlou do Polska dvě baterie protileteckých raketových systémů Patriot, uvedl Pentagon.

Americké ministerstvo obrany současně oznámilo, že plán Polska předat stíhačky MiG-29 Spojeným státům ve snaze dostat je na Ukrajinu nepovažuje za udržitelný. Podle agentury Reuters i amerických médií tím Washington polskou nabídku odmítl. Varšava v úterý oznámila, že je ochotna bojová letadla dodat na americkou základnu v Německu, načež by byla předána ukrajinské armádě. Podle Pentagonu ale tento plán vzbuzuje značné obavy pro celou Severoatlantickou alianci.

Polský premiér Mateusz Morawiecki při dnešní návštěvě ve Vídni uvedl, že jakékoli rozhodnutí ohledně stíhaček pro Ukrajinu musí přijmout společně všichni členové NATO. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského však není, nač čekat. „Máme tady válku. Tohle není ping pong, jde o lidské životy. Ještě jednou žádáme: Vyřešte to co nejrychleji. Nepřehazujte si zodpovědnost, pošlete nám letadla,“ prohlásil v dalším projevu.

Hladoví, vyčerpaní a v pasti. Rusko už dva týdny vězní stovky lidí v Černobylu

Ukrajinská armáda aktualizovala přehled ztrát ruských okupantů. Více než 12 tisíc vojáků podle ní bylo zneškodněno, 317 tanků, 1070 obrněných vozů a 120 dělostřeleckých systémů zničeno. Dále Ukrajinci měli zlikvidovat 28 protileteckých systémů, 49 letadel, 81 vrtulníků, 482 vozidel a tři plavidla.

Podle OSN už během ruského útoku na Ukrajinu zemřelo 474 civilistů. 861 dalších bylo zraněno. Mezi mrtvými je 38 dětí, dalších 71 dětí bylo zraněno. Přímo OSN ale dodává, že ve skutečnosti budou čísla mnohem vyšší. Od začátku dvoutýdenní ruské invaze uprchly z Ukrajiny už dva miliony lidí. Organizace Save the Children dnes upozornila, že mezi uprchlíky je až 800 tisíc dětí. Mnohé z nich přicházejí samy, bez dozoru dospělých.