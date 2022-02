"Mám obavy, že plán, který vidíme, se týká něčeho, co by skutečně rozsahem mohlo být největší válkou v Evropě od roku 1945," uvedl Johnson. Všechny důkazy podle něj ukazují, že Rusko chystá útok na Ukrajinu. Moskva, která od roku 2014 okupuje ukrajinský Krym a podporuje proruské separatisty na východě Ukrajiny, to opakovaně popírá a tvrdí, že jde o západní propagandu.