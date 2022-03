Rusové musí překonávat tuhý odpor ukrajinských ozbrojených sil. Záběry a fotografie na sociálních sítích ukazují zničenou ruskou techniku. Na Ukrajinu však stále proudí konvoje nových vozů. Podle americké CNN má dokonce Rusko na území Ukrajiny až polovinu své vojenské síly.

Ruským invazním jednotkám se staví na odpor i obyčejní civilisté. Na některých místech se lidé snaží zablokovat vlastními těly cestu vojenským konvojům, jinde zase probíhají demonstrace. Na sociálních sítích se staly virálním příběh ženy, která oslovila ruskou hlídku a vojákům nabízela semínka slunečnic „aby vyrostly na místě, kde zemřou“, či staršího muže, který se ruských vojáků ptá, zda nemají ve své zemi dostatek problémů a nazývá je loutkami.

"What the f.k are you doing here? I am Russian too, but I live in this state. You have your country, we have ours. Don't you have problems in your country to solve? Are you all rich there, as in the Emirates? You're just puppets"

Love this gradpa in Melitopol, Zaporizhia region https://t.co/r0VZDsxa4P — Olga Tokariuk (@olgatokariuk) February 26, 2022

Ukrajinci podle vlastních nepotvrzených odhadů od začátku invaze zabili přes 3,5 tisíce ruských vojáků a dalších 200 zadrželi. Zneškodnili navíc 102 tanků, 536 bojových vozidel, 14 letadel a osm vrtulníků. Poradce prezidenta Zelenského v sobotu večer uvedl, že za jediný den padlo v boji zhruba tisíc ruských vojáků, dalších 2500 bylo zraněno a značné množství jich končí v zajetí, včetně vyšších důstojníků.

Ruská strana však tyto informace popírá. Mluvčí tamního ministerstva obrany Igor Konašenkov uvedl, že na ruské straně nejsou žádné oběti.

Střety v Kyjevě

Střety mezi ruskou invazní armádou a ukrajinskými jednotkami probíhaly celou noc z pátku na sobotu. „Během noci ruští okupanti nedobyli žádné město. Kyjev postupně čistíme od sabotérů. Děkujeme statečným obráncům Ukrajiny,“ uvedlo v prohlášení velitelství ukrajinských ozbrojených sil.

Орієнтовні втрати противника?? складають: літаки – 14 од., гелікоптери – 8 од., танки ‒ 102 од., ББМ ‒ 536 од., гармат – 15 од., ЗРК БУК-1 од. Понад 3,5 тисячі російських окупантів загинули, ще майже 200 полонені.

Докладніше:https://t.co/p8xVOcWeuv pic.twitter.com/qMUHADk2Ta — ARMED FORCES ?? (@ArmedForcesUkr) February 26, 2022

Ulicemi Kyjeva zní od brzkých hodin sirény varující před leteckými a raketovými útoky. Obyvatele vyzývají k útěku do protileteckých krytů. K jednomu z rakteových útoků došlo v ranních hodinách také u kyjevského letiště Zhuliany. Hlasité exploze se ozývají také z letiště Hostomel.

Podle listu Kyiv Independent zasáhlo ruské dělostřelectvo dětskou onkologickou nemocnici v Kyjevě. Střela zabila jedno dítě a dva dospělé zranila.

⚡️Very loud explosion in #Kyiv



Presumably a rocket in the vicinity of #Zhulyany airport pic.twitter.com/aW8dYidm88 — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

Na sociálních sítích se objevují hrozivé záběry a fotografie, na kterých je vidět silně poškozená výšková obytná budova v ukrajinské metropoli. Navzdory tomu ruská strana stále popírá, že by civilistům hrozilo jakékoli nebezpečí.

Kyjevský starosta Vitalij Kličko zveřejnil video, které zachycuje okamžik zásahu obytného domu raketou.

This video (uploaded by @Vitaliy_Klychko mayor of Kyiv) shows a Russiam rocket hits a residential building in a usual calm suburb of the center. This is what Russian is doing to ordinary citizens of Ukraine that harmed absolutely no one. There were casualties. #StandWithUkriane pic.twitter.com/mf71CNeBqU — Dr. Olga Onuch (@oonuch) February 26, 2022

Hydroelektrárna v Kyjevě padla podle informací agentury Interfax do rukou Rusů, ukrajinský ministr energetiky Herman Glauščenko však v půl deváté ráno uvedl, že ukrajinské jednotky elektrárnu znovu dobyly. „Během dlouhého nočního boje ukrajinské ozbrojené síly znovu dobyly kyjevskou vodní elektrárnu z rukou ruských okupantů. Je plně pod kontrolou a personál znovu pracuje,“ informoval.

Ukrajinská televize Nexta informuje o konvoji zhruba 100 ruských vozidel, který míří ke Kyjevu. Technika je označena bílým písmenem V a vojáci mají na rukávech bílou pásku. Důvod značení ruských vozidel se zatím nepodařilo rozklíčovat, v minulých dnech se po Ukrajině pohybovala technika například s bílým písmenem Z.

EXKLUZIVNĚ: Ukrajinci čekají na zázrak. Věří, že Putin přece nemůže vyhrát

Kyjevské metro se v sobotu definitivně zastaví, uvedl starosta města Vitalij Kličko. Stanice podzenmí dráhy budou nadále sloužit už jen jako úkryty pro obyvatele města. Doposud metro fungovalo až na drobné výpadky související s boji nedaleko některých jeho stanic.

Ve večerních hodinách byly nedaleko hranic s Ukrajinou spatřeny další konvoje ruských vojáků mířící ke Kyjevu a Charkovu. Ukrajinská rozvědka v sobotu večer uvedla, že Rusko se chystá ostřelovat Kyjev všemi možnými dostupnými raketovými odpalovacími systémy.

Poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v sobotu ráno informoval, že se ruské jednotky „snažily přesunout do Kyjeva maximální množství vybavení“. Současně ale uvedl, že situace je pod kontrolou.

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko vyhlásil ve městě zákaz vycházení. Ten potrvá od sobotní 4. hodiny odpoledne (5. hodina odpoledne tamního času) až do pondělní 8. hodiny ranní.

Boje pokračují

Boje probíhají i na dalších místech země. Město Melitopol na jihovýchodě Ukrajiny padlo podle ruského ministerstva obrany do rukou útočníků. Mluvčí ministerstva Igor Konašenkov uvedl, že se ruská armáda snaží zajistit bezpečnost obyvatel a „zabránit provokacím ukrajinských zvláštních jednotek a nacionalistů“.

Nejméně tři lidé zahynuli a další tři byli zranění při ruském náletu na vesnici Sartana nedaleko města Mariupol.

Zhruba 70 lidí bylo podle ukrajinských úřadů zraněno při ostřelování města Ochtyrka v Sumské oblasti. Cílem dělostřelecké palby a raket, které zasáhly obytnou oblast, byla zřejmě vojenská jednotka. Terčem vzdušného úderu se stala také vesnice Sartana v Doněcké oblasti. Při útoku podle agentury UNIAN zahynuli čtyři lidé a devět dalších bylo zraněno.

Zvuky boje se ve čtvrtek odpoledne ozývají také z Charkova. Na videu televize Nexta je vidět dým a slyšet střelbu či menší výbuchy.

Nejméně jeden člověk zahynul v sobotu poté, co se pět vozidel zřítilo z poničeného mostu na dálnici spojující města Kyjev, Kovel a Jagodina. Další čtyři lidé byli zraněni.

Svět v pátek obletěl příběh třinácti ukrajinských hrdinů - obránců Hadího ostrova v Černém moři, kteří se odmítli vzdát ruskému bitevníku a raději padli v boji. Dnes však ukrajinské ministerstvo vnitra uvedlo, že by vojáci mohli být naživu. Úřady nyní prověřují zda jsou pravdivé informace o tom, že byli zajati a převezeni do Sevastopolu.

Rusové v sobotu odpoledne zakázali lodím přístup do severozápadní části Černého moře, tedy do oblasti v blízkosti ukrajinského pobřeží. Ruské síly podle agentury UNIAN oznámily, že přítomnost jakéhokoli plavidla v uzavřené oblasti budou považovat za teroristickou hrozbu.

Ruská strana tvrdí, že prezident Vladimir Putin v pátek nařídil ofenzivu na Ukrajině dočasně pozastavit. „Ve světle chystaných jednání velitel armády prezident Putin nařídil pozastavit postup hlavní skupiny ruských jednotek na Ukrajině. Protože ale Ukrajinci odmítli vyjednávat, ruská armáda dnes znovu pokračuje podle plánu,“ uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Pomoc pro Ukrajinu

Jeden z mála pozitivně laděných tweetů zveřejnil Zelenskyj po telefonátu s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. „Zbraně a vojenské vybavení jsou na cestě na Ukrajinu. Protiválečná koalice funguje!“ napsal.

A new day on the diplomatic frontline began with a conversation with @EmmanuelMacron. Weapons and equipment from our partners are on the way to Ukraine. The anti-war coalition is working! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

Americký prezident Joe Biden v noci schválil vojenskou pomoc Ukrajině ve výši 350 milionů dolarů. K rozhodnutí dospěl po 40minutovém telefonátu se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Jde již o třetí vlnu americké pomoci.