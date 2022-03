„Máte nějaké informace o mém muži?“

„Dobrý den, horká linko, dá se u vás zjistit, zda je tenhle člověk naživu?“

Tak vypadají některé z nahrávek, které ukrajinští provozovatelé horké linky poskytli exkluzivně americké stanici CNN. Z hlasů volajících zní zoufalství a nejistota, ale ty hlasy nemluví ukrajinsky - hovoří rusky. A jejich dotazy podle americké stanice naznačují, že ruští vojáci v mnoha případech nevěděli, do čeho jdou a proč byli nasazeni, a že jim Moskva zabránila spojit se s jejich rodinami. A že i teď veškerou komunikaci velmi přísně střeží.

Přiložený přepis hovoru



Operátor: Kdy vás naposledy kontaktoval?

Volající manželka ruského vojáka: Když 23. února překročil hranice.

Operátor: Řekl vám, kam jde?

Volající: Řekl směrem ke Kyjevu.

Operátor: Řekl proč?

Volající: Nic dalšího neřekl, ne.



Zdroj: CNN

Na ukrajinskou horkou linku, umožňující ruským vojákům promluvit si se svými rodiči a dalšími blízkými, upozorňují od začátku invaze 24. února videa na ukrajinském internetu. Pro ukrajinskou vládu představuje tato iniciativa nástroj, jak pomoci současně vojákům i vlastní zemi.

„Za prvé tím pomůžeme příbuzným ruských vojáků najít své blízké, lidi, kteří byli podvedeni a aniž by věděli, kam a proč jdou, se ocitli v naší zemi. A za druhé tím pomůžeme zastavit válku obecně,“ vysvětlila stanici CNN cíle horké linky v Kyjevě její vedoucí, vystudovaná psycholožka vystupující pod pseudonymem Kristina (její skutečnou identitu stanice nezveřejnila z bezpečnostních důvodů).

Podle Kristiny zvoní telefon na lince od vypuknutí války prakticky nepřetržitě, od 24. února již na ní bylo přijato více než šest tisíc hovorů. Ty pocházely jak z nejvzdálenějších koutů Ruské federace, jako je třeba Vladivostok na ruském Dálném východě, tak i z blízkosti ukrajinských hranic, například z Rostova na Donu. Některé hovory navíc podle Kristiny přicházely ze zahraničí, z celé Evropy i ze Spojených států, včetně Virginie, New Yorku nebo Floridy.

Reportéři CNN si tuto informaci potvrzovali u tří lidí, kteří ze Spojených států volali, a zjišťovali u nich, zda se od ukrajinské strany něco o svých blízkých opravdu dozvěděli.

Chceme aspoň jeho tělo

Muž představený jako Marat, žíjící ve Virginii, CNN sdělil, že na ukrajinském vládním kanálu, nazvaném „Najdi své pohřešované“ a vysílaném službou Telegram, objevil fotografii občanského průkazu svého bratrance. Kanál se věnuje zveřejňování informací o zajatých, zraněných nebo zabitých Rusech bojujících na Ukrajině. Zveřejňuje fotografie pasů, jmen i vojenských známek a informace o vojenských jednotkách.

Ohledně pravděpodobného osudu svého bratrance si Marat v rozhovoru se CNN nedělal iluze. „Uvědomujeme si, že všechno nasvědčuje tomu, že byl s největší pravděpodobností zabit v akci. Stále se však snažíme zjistit, kde by mohlo být aspoň jeho tělo, a pořád trochu doufáme, že je naživu,“ řekl Marat.

O telefonát na ukrajinskou horkou linku ho požádali Maratovi rodiče žijící v Rusku, protože se báli volat sami, aby na sebe nepřivolali odvetu ze strany ruských úřadů. „Rodina se snaží, aby ji nikdo nekontaktoval, protože v Rusku se všichni bojí. Bojí se mluvit, bojí se, že se na ně zaměří orgány činné v trestním řízení,“ prohlásil Marat.

Podle CNN je stále zřejmější, jak ruský prezident Vladimir Putin interpretuje ve své zemi příběh o této válce. Například jediným oficiálním ruským potvrzením nějakých ztrát bylo nevýrazné prohlášení ruského ministerstva obrany, že zemřelo 498 mužů.

Třeba je jenom v zajetí

Marina, další volající, s níž se CNN telefonicky spojila na Floridě, uvedla, že volá ve jménu své tety, která nedostává od ruského ministerstva obrany žádné informace o svém nasazeném synovi.

„Snažili se ho najít, ale nikdo nám neodpovídá,“ řekla Marina. Jako jedinou naději proto využila telefonát na ukrajinskou horkou linku, ani ta však zatím o jejím bratranci žádné informace neměla.

„Víte, doufala jsem, že je možná v zajetí, ve vězení nebo něco takového, chápete, že stále žije… Řekli mi, že se ozvou, jakmile budou něco vědět,“ popisuje svůj hovor Marina.

CNN dále citovala nejmenovaného vysokého představitele ukrajinské vlády, který jí prý sdělil, že linka už propojila desítky ruských vojáků na Ukrajině s jejich rodinami. „Pozvali jsme je, aby přijeli na Ukrajinu setkat se se svými syny, ale zatím se k tomu nikdo neodhodlal.“

Podle pracovníků horké linky uvedla drtivá většina volajících, že jim jejich synové nebo manželé řekli, že je povolali na výcvik záložáků nebo na vojenské cvičení. Mnozí z nich prý pak ztratili další kontakt se svými blízkými 22. nebo 23. února, tedy těsně předtím, než Rusko Ukrajinu napadlo.

Hovory jsou těžké pro všechny

Hovory na lince doléhají i na psychiku šéfky této iniciativy, která řadu z nich přijímala osobně. "Volá vám třeba otec a naříká, že jeho děti jsou používány jako postradatelné, jako maso na porážku. Že politici si hrají své hry a řeší své problémy, zatímco jeho děti umírají, aby na tom někdo vydělal nebo si ukojil vlastní ego a stal se králem světa," sdělila CNN v slzách Kristina.

Zmínila se také o tom, jak přijala telefonát od zasnoubené dívky hledající svého nastávajícího. „Zasáhlo mě, že prosila o odpuštění. Pořád opakovala: ‚Odpusťte nám, nechtěli jsme na vás zaútočit. Tohle není naše válka. Nechtěli jsme to udělat.‘“

Horká linka však není navržena pouze tak, aby nabízela odpovědi. Je to také propagandistický nástroj, který má vyburcovat Rusy proti válce – válce, která se nyní jeví být stále krvavější.

„Snažíme se nemyslet na to, jak dlouho to bude trvat,“ řekla Kristina. „Jen doufáme, že to brzy skončí. Čím více lidí bude moci sdílet pravdu o tom, co se na Ukrajině děje, tím více jich vyjde do ulic protestovat a požadovat zastavení tohoto krveprolití.“

Pokud podle ní hovory ukazují něco především, pak to, že tohle není válka Ruska – je Putinova.