Je to takový slovenský předobraz Mikuláše Mináře. Juraj Šeliga (29), studentský aktivista, má jako spoluorganizátor demonstrací Za slušné Slovensko na kontě svržení premiéra Roberta Fica v březnu 2018. Teď se tento doktorand práv jako trojka na kandidátce strany Za lidi Andreje Kisky pokouší změnu poměrů na Slovensku dotáhnout v sobotních volbách. V Praze se zúčastnil debaty Institutu pro politiku a společnost.

Slovenský právník, bývalý aktivista a kandidát hnutí bývalého prezidenta Andreje Kisky Za ľudí do slovenské Národní rady Juraj Šeliga | Foto: Facebook / Juraj Šeliga - Za ľudí

Tyto parlamentní volby se zdály být ještě před pár týdny duelem Roberta Fica a Andreje Kisky. Bude tomu tak v sobotních volbách?

Je to určitě součást příběhu těchto voleb. Robert Fico reprezentuje stranu Směr, nese politickou zodpovědnost za to, že se mohl Marián Kočner roztahovat na Slovensku, že si pravděpodobně mohl objednat vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové a že mohl korumpovat soudce. To je jakoby jeden svět. A proti němu stojí svět, který reprezentuje Andrej Kiska, který Fica už de facto třikrát porazil v prezidentských volbách, přinutil ho společně s tisíci lidmi na náměstí odstoupit z funkce premiéra a zabránil mu, aby se stal předsedou Ústavního soudu, kdy ho dopředu odmítl jmenovat. Je to boj Slovenska, které se snaží ovládnout mafie, a Slovenska, jež chceme vrátit lidem, kteří tu žijí.