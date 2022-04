Guvernér Mykolajivské oblasti Vitalij Kim o víkendu vyzval obyvatele, aby pomohli se sesbíráním mrtvol a jejich uložením do pytlů. Teploty totiž čím dál více stoupají nad bod mrazu a těla se dříve nebo později začnou rozkládat. „Rusové nechali ohořelá těla svých spolubojovníků na bitevním poli. Po celé oblasti jsou jich stovky. Nejsme bestie, ne?“ řekl šéf regionu ve videu a úpěnlivě prosil místní, aby se nelehkého úkolu ujali, přestože sami ve válce ztratili tolik svých vlastních lidí.

russian occupants in their right look. As russia doesn’t want to take bodies of their soldiers back home, Ukrainians have to bury this murderers just as a dead meat in Ukrainian lands. russia is not a country it’s empire of evil that doesn’t care human lives. #Ukraine #war pic.twitter.com/M3V8SkilgM