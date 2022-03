Po prvních salvách v jeho domovině se mu na telefonu začaly objevovat zprávy od jeho příbuzných na Ukrajině. A nebyly to veselé obrázky. „Bylo to jako se dívat na apokalyptické filmy. Jenže tohle byla realita, ne fikce,“ dodal muž, který ihned začal přemýšlet nad tím, jak může pomoci.

A hned v pátek se rozhodl, že pojede se svým kamarádem na hranice s humanitárními balíky. „S dalším kamarádem jsme pak na facebook vyvěsili výzvu, zda nemohou lidé poskytnout nějaké potřebné vybavení. Nato se strhla lavina a než jsem v pátek brzy ráno vyjel, už jsem měl přislíbeno dalších šest aut. Spousta lidí navíc posílala peníze na nákup vybavení,“ doplnil Fedotov.

Když pak přijel na maďarsko-ukrajinskou hranici, zjistil, že realita je ještě horší, než si v duchu představoval. „Bylo to jako zlý sen, ze kterého se nemůžete probudit. Po dohodě s kamarádem, za kterým jsme vyjeli s pomocí, jsme došli k rozhodnutí, že na cestu zpět vezmeme ukrajinské rodiny,“ popsal Fedotov.

Muž podle svých slov do smrti nezapomene, jaké pozdvižení to mezi uprchlíky vyvolalo. „I když jsme měli plné auto, další a další matky s dětmi nám téměř skákali před vůz a také chtěly odvézt. Bylo mi smutno, ale věděl jsem, že má mise tímto nekončí,“ zavzpomínal muž.

K němu se postupně přidalo dalších několik rodinných příslušníků, známých a kamarádů, kteří prakticky denně jezdí na hraniční přechody oddělující Ukrajinu od Evropy. „Stal se z nás tým, který pendluje tam a zpátky. Rád bych, aby to běsnění skončilo, ale dokud bude potřeba, budu jezdit,“ dodal.

Spolu s kamarády pak Fedotov založil nejen webové stránky, kde mohou lidé nalézt informace, jak pomoci, ale také konto. „Zatím jsme vybrali kolem půl milionu korun. Z peněz nakupujeme všechno potřebné. A to od jídla, hygienických pomůcek až po zdravotnický materiál. A hrozně rád bych touto cestou poděkoval Michalu Soukupovi z vyplatise.cz, který nás do začátku vybavil potřebným materiálem. Ale cením si každého, komu není lhostejný osud těch lidí, kteří nemohou za to, že je Putin blázen,“ uvedl Fedotov.

Podepsaný je pod doménou www.tednaspotrebuji.cz. Pokud chcete přispět na dobrou věc, číslo transparentního účtu dobrovolníků je 3255141001/5500.