Ministrův poradce Anton Heraščenko uvedl, že výbuchy v metropoli způsobily ruské střely s plochou dráhou letu či balistické rakety. Ukrajinská protivzdušná obrana navíc sestřelila objekt, který následně dopadl na dům. Zraněni byli tři lidé. O jaký objekt se jednalo není jasné, mohlo jít o raketu či letadlo.

Kyjevský starosta Vitalij Kličko na twitteru uvedl, že dům v Košické ulici zasáhly trosky rakety. Při zásahu, který způsobil požár domu, byli zraněni tři lidé. Byli převezeni do nemocnice a jeden z nich je ve vážném stavu.

⚡️ За попередніми даними, троє поранених, один з них у важкому стані, внаслідок потрапляння уламків ракети у житловий будинок на вулиці Кошиця, 7-А.

Швидкі везуть людей у лікарні.

На місці працюють всі аварійно-рятувальні служби.

Будинок палає, є загроза руйнування. pic.twitter.com/Cu0Wn4Tp6J — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) February 25, 2022

Ruský prezident Vladimir Putin podle Klička „ztratil přehled o realitě“. Bývalý boxer také připustil, že on sám je připraven chopit se zbraně a pomoci s obranou Ukrajiny. „Nemám na výběr, musím to udělat,“ řekl podle polského deníku Wyborcza.

Vladimir Putin dnes před zasedáním bezpečnostní rady navrhl ukrajinské armádě, aby převzala moc do svých rukou. „Vypadá to, že pro nás bude snadnější domluvit se s vámi, než s tou bandou narkomanů a neonacistů," nechal se slyšet podle státní agentury Ria Novosti.

Trosky sestřeleného letounu se v noci zřítily také na rodinný dům ve vesnici Osokorki nedaleko Kyjeva, zhruba 15 kilometrů od centra města. Zatím není jasné, zda došlo ke zranění či úmrtí civilních obyvatel. Podle americké CNN šlo o ukrajinský letoun Su-27 sestřelený ruskou armádou.

Putinovým cílem není jen Ukrajina, požadavky bude stupňovat, říká Petr Pavel

Velitelství ukrajinské armády předpokládá, že Kyjev je hlavním cílem ruské armády. Nasvědčuje tomu pohyb ruských jednotek, které se od dobytého Černobylu přesouvají směrem ke Kyjevu. Aby obránci postup Rusů zpomalili, vyhodili do povětří tři mosty, dva znich se nachází nedaleko vesnic Demidov a Ivankov.

Десантно-штурмові війська ЗС України ведуть бойові дії в районах населених пунктів ДИМЕР та ІВАНКІВ,куди просунулась велика кількість броньованої техніки противника та зупинили переважаючі сили ворога на рубежі річки ТЕТЕРІВ.Міст через річку зруйновано.https://t.co/fbqLmRTa2B pic.twitter.com/6x3PvmwpoS — ЗС УКРАЇНИ (@ArmedForcesUkr) February 25, 2022

Russian tanks are moving from the Chernobyl zone to Kiev



To stop them, the Ukrainian military had to blow up the bridge near the village of Ivankov.#Ukraine #Kyiv pic.twitter.com/iGNl4cO3GT — Intel Stream (@IntelStream) February 25, 2022

Prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval obyvatele, aby dodržovali noční zákaz vycházení a upozornil, že do Kyjeva s největší pravděpodobností dorazily sabotážní jednotky. „Podle našich informací mě nepřítel označil za primární cíl, moje rodina je cíl číslo dva. Chtějí Ukrajinu zničit politicky tím, že se zbaví hlavy státu,“ cituje Zelenského deník Ukrajinská pravda.

Zelenskyj na sociálních sítích také zveřejnil video, v němž spolu s dalšími představiteli ukrajinské vlády ujistil, že se všichni stále nacházejí v Kyjevě a jsou připraveni čelit ruské okupaci.

Všichni jsme tady, v Kyjevě, premiér, ministři, prezident. pic.twitter.com/6iXaJkbe7M — Roman M (@Fbeyeee) February 25, 2022

Po deváté hodině dorazily ruské jednotky do Kyjevské čtvrti Oboloň vzdálené asi deset kilometrů od centra města. Z místa se ozývají zvuky boje. Úřady vyzvaly veřejnost, aby nevycházela a hlásila pohyb ruské techniky.

Reportedly video of fighting in Kyiv’s Obolon neighborhood. https://t.co/lpiPTM2YZH pic.twitter.com/vIVu6J1QLH — Rob Lee (@RALee85) February 25, 2022

Poradce prezidenta Zelenského Alexej Arestovič pak zhruba ve 12:20 uvedl, že do čtvrti Obolon a dalších oblastí v okolí Kyjeva pronikly pouze skupiny ruských sabotérů a rozvědčíků, které se podařilo rychle rozprášit.

Jedno z obrněných vozidel řízené ruskými sabotéry v Kyjevě doslova rozdrtilo osobní automobil, na které podle zveřejněného videa záměrně najelo. Řidič jen zázrakem přežil, z vraku automobilu se ho, jak ukazují další záběry na sociálních sítích, podařilo vyprostit. Ukrajinští dobrovolníci údajně později ruské aktéry činu zpacifikovali.

Za sve one koji ne žele da vide šta Putin radi u Ukrajini.



Ruski narod ne stoji iza ovoga. Ovo je Putinov lični rat.



Na obraz medjunarodnoj zajednici koja ovo nemo posmatra.#Ukraine pic.twitter.com/aqfhpMuX9A — Balša Božović (@Balshone) February 25, 2022

Starosta města Kyjeva Vitalij Kličko zůstává ve městě a hodlá ho bránit. „I když se na vás svět vykašlal, nemůžete se ke své zemi obrátit zády. Tyrani se skrývají a sledují z dálky, hrdinové jdou příkladem,“ napsal na twitteru uživatel Michal Jan Owerczuk a doplnil svůj komentář fotkami Klička a Zelenského v ostřelovaném městě.

Even if the wold let you down you cannot leave your country behind. Tyrants hide & watch. Heroes lead the way. #Zelensky #Kliczko #UkraineUnderAttack #Kiev #BeStrongUkraine pic.twitter.com/FoRCYXXHrx — Michal Jan Owerczuk (@MichalOwerczuk) February 25, 2022

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba krátce před půl druhou odpoledne uvedl, že ruské útoky zasáhly mateřskou školu a sirotčinec. „Jsou to válečné zločiny a porušení Římského statutu. Společně s kanceláří nejvyššího státního zástupce sbíráme důkazy o těchto událostech a okamžitě je posíláme do Haagu. Zodpovědnost je nevyhnutelná,“ napsal na twitteru.

Ukrajinský prezident se později k ruskému ostřelování školky vyjádřil také. „Co je to za válku? Byly tyto děti taky 'neonacisté'? Nebo byly vojáky NATO?" ptal se. Při útoku podle médií zemřelo nejméně jedno dítě a další pak byly zraněny.

Today’s Russian attacks on a kindergarten and an orphanage are war crimes and violations of the Rome Statute. Together with the General Prosecutor’s Office we are collecting this and other facts, which we will immediately send to the Hague. Responsibility is inevitable. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2022

?? Zasažená škola ve městě Gorlovka v Doněcké oblasti. pic.twitter.com/E5RY2DlzKN — FlashNewsCZ (@flashnewscz) February 25, 2022

Ruská armáda v pátek odpoledne oznámila, že blokuje Kyjev ze západu. Ukrajinská metropole mezitím podle starosty vstoupila do obranné fáze. Prezident Zelenskyj vyzval Evropany s bojovými zkušenostmi, aby přijeli Ukrajinu aktivně bránit.

Před osmou hodinou večer se ze severovýchodní části Kyjeva ozývaly mohutné exploze. Podle kyjevského starosty Klička jsou ruské jednotky velmi blízko městu a situace začíná být „hrozivá“. „Příští noc a ráno budou bez přehánění velice složité. Ruská vojska jsou už u hlavního města. Vojáci a policisté zneškodňují ve městě diverzní skupiny," napsal na sociální síti podle agentury Interfax-Ukrajina.

Podle agentury Reuters zní exploze od místa, kde se nachází elektrárna. Výbuchy se podle místních médií blíží také k vládní čtvrti. Zasažen byl jeden z mostů.

Podle serveru Kyiv Independent byly kyjevské domobraně rozdány protitankové zbraně. Prezident Zelenskyj po jedenácté večer poté uvedl: „Dnes v noci zahájí útok. Nepřítel použije veškerou svou sílu na všech frontách, aby prolomil naši obranu. Pokusí se dobýt i Kyjev. Tuto noc se jim musíme postavit. Rozhoduje se teď o osudu Ukrajiny. Tato noc bude těžká. Velmi těžká. Ale přijde ráno."

Generální štáb ukrajinské armády v pátek v noci oznámil, že jejich protivzdušná obrana sestřelila u Vasilkova, asi 30 kilometrů od Kyjeva, ruský transportní letoun Il-76 s výsadkáři. Il-76 má pětičlennou posádku a vejde se do něj až 125 výsadkářů. Kolik jich v tomto případě skutečně bylo na palubě, zatím není jasné.

Týmy ukrajinského prezidenta a jeho ruského protějšku v pátek večer údajně začaly hovořit o možném místě a času jednání. Napsala to agentura Reuters s odkazem na mluvčího prezidenta Zelenského.

Volání o pomoc

Zelenský už dříve během pátku kritizoval nedostatečnou pomoc ze západních zemí. „Dnes ráno se bráníme sami. Stejně jako včera, nejsilnější jednotky světa vše sledují zpovzdálí. Přesvědčily snad Rusy včerejší sankce? Slyšíme z oblohy a vidíme na zemi, že ne,“ uvedl.

Zdroj: Youtube

Ukrajinská hlava státu také poděkovala ruským demonstrantům, kteří vyšli na protest proti válce do ulic. „Všem občanům Ruské federace, kteří vyrazili protestovat, chci vám říci, že o vás víme. Znamená to, že jste nás slyšeli, že nám věříte, bojujete za nás. Bojujete proti válce,“ vzkázal v ranním projevu.

„Pokud vše bude pokračovat tempem jako doposud, všechny ty nálety a blížící se tanky, Ukrajina nebude schopna se tak masivní ruské agresi bránit dlouho. Potřebujeme pomoc,“ řekla ve vysílání americké CNN ukrajinská poslankyně Lesia Vasylenko. „Všude jsou vrtulníky, letadla, neustále. A pokaždé, když slyšíme nějaký hluk, tak se díváme z okna a říkáme si: Kam letí? Zasáhnou nás, nebo minou?“

Agrese na Ukrajině: Summit EU se shodl na dosud nejtvrdších sankcích proti Rusku

Navzdory obavám má ale důvěru v ukrajinskou armádu. „Lidé tady jsou stateční a svou zemi nevydají. Nechceme žít pod něčí nadvládou, ať už je to kdokoli. Jsme svobodní lidé, za svoji svobodu jsme bojovali. Naši muži a ženy pro ni umírali,“ řekla.

Boje napříč zemí

Generální štáb ukrajinské armády zveřejnil zprávu, podle které probíhají tuhé boje na území Kyjevské oblasti, kam Rusové poslali velké množství obrněných vozidel. Ukrajinským vojákům se v noci podařilo znovu obsadit letiště Hostoml, které ve čtvrtek dobyly ruské jednotky. O letiště se však stále bojuje.

Ostré boje probíhají od brzkých ranních hodin ve městě Sumy, hlavním městě Sumské oblasti nedaleko od hranic s Ruskem. Na sociálních sítích se objevilo video, které zachycuje zvuky střelby a hořící budovy.

❗️Fierce battles are taking place on the streets of Sumy pic.twitter.com/YaRabtbFsd — NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2022

Raketa v noci zasáhla stanoviště pohraniční stráže v Záporožské oblasti na jihovýchodě země. Agentura Reuters s odkazem na ukrajinské pohraničníky uvedla, že při zásahu zahynuli tři příslušníci pohraničních sil.

Ve městě Starobelsk v Luhanské oblasti v noci zahynul jeden člověk a dalších šest bylo zraněno při útoku ruských jednotek. Podle fotografií, které zveřejnili ukrajinští záchranáři, byl zasažen obytný dům.

Náměstkyně ministra obrany Anna Malarová uvedla, že se ruská armáda zmocnila dvou ukrajinských vozidel. „Převlékli se do našich uniforem a míří z Obolonu do centra Kyjeva. Za nimi míří konvoj ruských vojenských náklaďáků. Budou zneškodněni,“ řekla.

Ukrajinským vojákům se podařilo odrazit ofenzivu u města Černigov. Ruská technika byla nucena se stáhnout, Ukrajinci navíc získali vybavení a dokumenty včetně údajů o ruských vojácích.

Bojuje se také v Mariupolu. „Dochází k intenzivním bojům ze všech směrů. Dnes ukrajinská armáda odráží nepřítele, který sem proniká z hranic Ruska a Běloruska. Nebráníme jen naši zemi, celou Ukrajinu, ale bráníme Evropu. A uvědomujeme si, že čelíme největší skupině ruské armády,“ uvedl starosta města Vadym Bojčenko.

Pod útokem se ocitlo i ruské vojenské letiště nedaleko hranic s Ukrajinou. Podle americké CNN bylo zasaženo nejméně jednou raketou. Deník Komsomolskaya Pravda uvedl, že zařízení zasáhla ukrajinská raketa Tochka-U, podle serveru Rostov Gazeta pak na základnu zaútočili ukrajinští vojáci.

Nedaleko ukrajinského přístavu Oděsa podle agentury Reuters dnes raketa zasáhla tanker plující pod moldavskou vlajkou, dva lidé byli zraněni.

Reuters: Nedaleko ukrajinského přístavu Oděsa zasáhla raketa tanker Millennial Spirit plující pod moldavskou vlajkou, dva lidé přitom byli zraněni. Kdo střelu vypálil, není v tuto chvíli zřejmé. Plavidlo má ruskou posádku. pic.twitter.com/88LY8maBXS — Televize Seznam (@televizeseznam) February 25, 2022

Nejvyšší žalobce Mezinárodního trestního soudu Karim Khan vyjádřil nad ruskou invazí na Ukrajinu znepokojení. „Připomínám všem stranám, které na Ukrajině bojují, že má kancelář může zahájit činnost v rámci svých kompetencí a prověřit jakýkoli akt genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů spáchaných na ukrajinském území,“ uvedl v prohlášení.

Po čtvrté hodině odpoledne ruské okupační síly prorazily obranu města Cherson na jihu Ukrajiny. Žije tam 312 tisíc lidí. V Mariupolu před osmou večer podle Ukrinform zasáhlo ostřelování okupantů školu i výškovou budovu. Na místě jsou mrtví. Také neuvěřitelných 80 procent východoukrajinského města Sčastia je podle guvernéra Luhanské oblasti po ruském ostřelování srovnáno se zemí. Žilo v něm přes 11 tisíc lidí.

I o páteční noci lidé často ulehávají v krytech nebo schovaní v metru. Například ve městě Čerkasy ve střední Ukrajině si lidé v jednom z krytů společně zazpívali ukrajinskou hymnu.

People in one of the #Cherkasy shelters sang the anthem of #Ukraine during the air raid??



Does Putin really expect to defeat this nation? Never! Слава Україні!?? pic.twitter.com/AUksfQNW8p — NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2022

NATO v pátek večer oznámilo, že vyšle do Východní Evropy více vojáků. Vyplývá to ze společného prohlášení třiceti státníků po summitu. Jednotky by měla aliance podle BBC vyslat po celém svém východním území.

Rukojmí v Černobylu

Již ve středu večer se ruským vojákům podařilo obsadit elektrárnu v Černobylu. Mluvčí Bílého domu Jen Psaki uvedla, že podle informací americké zpravodajské služby Rusové drží zaměstnance elektrárny jako rukojmí.

Bude benzín za 40 korun? Zvládneme uprchlíky? Odpovědi k válce na Ukrajině

„Jsme rozzuřeni. Nezákonné a nebezpečné držení rukojmích může narušit každodenní práci nezbytnou k udržení a ochraně zařízení na likvidaci jaderného odpadu. Je to alarmující a velmi znepokojivé. Odsuzujeme to a požadujeme propuštění rukojmích,“ uvedla.

V Černobylském regionu navíc od středečního večera výrazně stoupla hodnota naměřené radioaktivity. Česká jaderná expertka Dana Drábová uvedla, že nárůst mohl způsobit pohyb těžké techniky v oblasti.

Hrdinové z ostrova v Černém moři

Ukrajinský prezident Zelenskyj hodlá posmrtně vyznamenat skupinu 13 vojáků, kteří bránili malý ostrůvek v Černém moři před útokem ruské válečné lodi. „Naši vojáci na Hadím ostrově se bránili do poslední chvíle, všichni hrdinsky zahynuli,“ uvedl Zelenskyj.

Více si o obráncích Hadího ostrova přečtěte zde:

Rusové, běžte se vycpat, nebáli se obránci Hadího ostrova. Padli do zajetí

Vojáci se odmítli vzdát posádce ruského bitevníku a nakonec zahynuli při ostřelování ostrova. Na internetu se objevil údajný záznam z posledních okamžiků posádky ostrova, na kterém je slyšet, že posledními slovy vojáků bylo „Ruské lodi: Běžte se vycpat“ (Ukrajiští vojáci volili ostřejší výraz - pozn. red.).

Rusové ztratili desítky tanků

Velitel ukrajinské armády Valery Zalužnyj podle polského deníku Wyborcza zveřejnil odhadované ztráty na straně Ruska za první den války. Ukrajinská armáda měla zničit 30 tanků, 130 obrněných vozidel, sedm letadel a šest vrtulníků.

Podle informací ukrajinského ministerstva obrany přišly ruské síly během invaze o 2800 vojáků. Podle serveru Ukrajinska pravda jde o zabité, raněné a zajaté. Náměstkyně ministra obrany Hanna Maljarová dále tvrdí, že ruské síly přišly od začátku invaze o zhruba 80 tanků, 516 bojových obrněných vozidel, deset letadel a sedm vrtulníků. Údaje nelze ověřit z jiných zdrojů.

Zlo je zlo. A je to třeba říct jasně

„Nedovolili jsme nepříteli uskutečnit jeho plány agrese,“ uvedl Zalužnyj a doplnil, že se stále bojuje o Charkov, Cherson, Sumy a Ochtyrku. Od půlnoci se ukrajinské jednotky soustavně brání útokům na jihu země východně od Chersonu. Ukrajinské armádě se podle Zalužného podařilo znovu dobýt silniční most a obsadit levý břeh řeky Dněpr.

Na ukrajinské straně zahynulo podle prezidenta Volodymyra Zelenského nejméně 137 vojáků a 316 dalších bylo zraněno.

Úřad OSN pro lidská práva v pátek v poledne uvedl, že během ruského bombardování a ostřelování zahynulo od začátku války nejméně 25 civilistů a 102 dalších bylo zraněno. Zároveň však mluvčí úřadu připusila, že tato čísla jsou pravděpodobně ve skutečnosti daleko vyšší.