„Ukrajinská armáda zdržuje postup protivníka na mnoha úsecích fronty,“ uvedl ve středu ve svém pravidelném hlášení ukrajinský generální štáb. „Na mnoha místech se projevuje to, jak je protivník demoralizován,“ dodalo velení ukrajinské armády.

„Zvláštní vojenská operace probíhá přesně v souladu s předem stanovenými plány a cíli,“ tvrdil naopak v úterý mluvčí Vladimira Putina Dmitrij Peskov.

Obě strany uvádí velmi těžké ztráty protivníka. Podle ukrajinských zdrojů padlo už víc než patnáct tisíc Rusů, sestřelena byla stovka ruských stíhaček, zničeno pět set tanků. Rusko zase tvrdí, že Ukrajincům zničilo už 1200 tanků. Ověřit se nedají žádné z těchto údajů.

Vývoj na ukrajinské frontěZdroj: Deník

Okupovaný jih

To, co ověřitelné naopak je, je postup, případně ústup ruské armády. Přes znatelné zpomalení invaze a úspěchy obránců Kyjeva nebo Charkova se území okupované Rusy zvětšuje, a to především na jihu a východě země.

Vedle obklíčeného Mariupolu u Azovského moře a dobytí významného říčního přístavu Cherson u ústí Dněpru se zhoršuje situace v Doněcké a Luhanské oblasti. Na sever od Luhanska u Izjumu hrozí obklíčení mnoha tisíc ukrajinských vojáků v kapse u ruských hranic.

Napjatá situace je kolem Kyjeva, kde jsou předsunuté ruské jednotky vzdáleny jen 25 kilometrů od centra města a přes určité ukrajinské úspěchy se je dosud nedařilo výrazně zatlačit. Až ve středu večer se podle Pentagonu ukrajinské armádě podařilo ruské síly na východě a severovýchodě posunout na vzdálenost asi 55 kilometrů od hlavního města. Tvrdě se bojuje i kolem města Sumy na severu Ukrajiny.

Naopak na západ od Kyjeva se Rusům nepodařilo proniknout a přes raketové ostřelování a bombardování tu stále panuje relativní klid.