Tento sport, jako všechno, přináší i určitá rizika. Může jimi být pád nebo v silničním provozu srážka s automobilem. To jsou však nebezpečí, která si můžete způsobit sami vlastní nepozorností či přílišným riskováním. Existují ale i zdravotní rizika. „Může dojít k přetížení některých svalových skupin, což si lidé příliš neuvědomují. Stává se to při nesprávném držení těla,“ upozorňuje fyzioterapeut.

Nejde přitom o maličkost, můžete si přivodit i závažná poškození. Těch je celá řada - od svalové nerovnováhy a následných bolestí zad, poškození meziobratlové ploténky či útlak kořenových nervů,“ varuje Doležal. Proto si hlídejte správné nejen držení těla, ale i nastavení kola. „Trup mějte rovně nebo mírně nakloněný dopředu. Hlavu a krk nechte v prodloužení páteře, ramena by měla být uvolněná, lokty lehce pokrčené,“ doporučuje. „Tento sport je zapovězený lidem s těžkým srdečním onemocněním, jako je například angina pectoris,“ varuje fyzioterapeut, ale naopak při problémech s pohybovým aparátem, je jízda na kole ideální volbou. Může vás totiž zbavit bolesti zad.

Adrenalin na horských kolech:

Jízda pro zdravé žíly

„Cévnímu systému je pohyb prospěšný obecně,“ upozorňuje žilní chirurg a primář Žilní kliniky Ota Schütz. Doporučuje veškeré aerobní sportovní aktivity a pro žilní systém je považuje za blahodárné. Mezi ně patří i jízda na kole nebo na rotopedu. Zapojí se žilně svalová pumpa, jak se označuje pohyb a stahování svalů lýtka, čímž se rozproudí tok žilní krve v dolních končetinách. „Považuji to za skvělou prevenci vzniku trombózy a embólie,“ říká chirurg.

Pokud však trpíte na křečové žíly, jízdou na kole je neovlivníte, jedná se totiž o rodinnou predispozici, ale když patříte mezi zdatné sportovce a zbožňujete jízdu na horských kolech, nebojte se toho. Cévnímu systému, najmě žilnímu u dolních končetin, prospívá. „Kolo doporučuji všem. Věk obecně žádnou roli nehraje, pokud netrpíte závažným onemocněním,“ uklidňuje primář Schütz.

Správné nastavení

Než vyrazíte na výlet, hleďte na správné seřízení řídítek. Měla by být nastavena tak, aby jejich osa při posedu na kole zakrývala osu předního kola. Výška by měla být stejná jako u sedla. „Uděláte to tak, že nasednete na kolo a položíte patu na pedál, který je umístěný ve své nejnižší poloze tak, aby chodidlo bylo vodorovně se zemí,“ radí terapeut. Noha v koleni by měla být natažená, nikoliv propnutá. Dále lze nastavit tvar a polohu sedla, ale tyto parametry jsou velice individuální, záleží na potřebách jezdce. Pedál by měl být nastaven tak, aby jeho pomyslná osa procházela nejširším místem chodidla.

Při rehabilitaci s pomocí kola je důležité dbát zřetel na druh úrazu. Například při rehabilitaci kloubů zlepšuje cyklistika celkový rozsah kloubu a dochází k posílení svalů v jeho okolí. Také zvyšuje celkovou fyzickou kondici těla, tudíž se dá zařadit do tréninku i při ischemické chorobě srdeční. Důležité je plánovat zvyšování zátěže postupně. „Z těchto důvodů bych určitě doporučil pořízení rotopedu domů, protože na něm jsou vyloučeny otřesy a nerovnosti, se kterými se běžně potkáváte v přírodě,“ radí na závěr fyzioterapeut Karel Doležal.





Hitem je elektrokolo



Nechcete se zpotit cestou do práce nebo se toužíte vydat na místa, která byste jen těžko vyjeli? Pak je dobré pořídit si elektrokolo. V jízdě pomáhá nabitá baterie, vy šetříte síly. Na výběr jsou kola horská a městská. Nejvíce oblíbená jsou krosová, která jsou dobrým kompromisem a vhodná jsou pro cesty od 10 do 100 km. Nejedná se o levnou záležitost, zaplatíte za ně v průměru od 23 tisíc až do 50 tisíc, i více. Rychlost elektrického pohonu je stanovena zákonem na 25 km za hodinu s 10% tolerancí. Výrobci proto maximální rychlost nastavují na 27,5 km/h. Výjimkou jsou některá horská kola, která disponují speciálním off-road režimem a můžete je využít jen mimo veřejné komunikace. Elektromotor je jen výpomoc, takže budete muset stejně šlapat.

FRANTIŠKA TĚŠÍNSKÁ