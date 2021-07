Nelze z peněz stavět hasičárny a chodníky, musejí být využity smysluplně v souladu s transformací regionu. Toto předesílal kraj už předtím, než o využití peněz bylo rozhodnuto.

„Je potřeba transformovat krajinu v lokalitách, které průmyslem nejvíce utrpěly, u nás hovoříme o takzvané pohornické krajině,“ řekl hejtman Ivo Vondrák s tím, že velkou výzvou pro region bude i zmírnění následků klimatické transformace.

Strategické projekty, které budou doporučeny k financování z Fondu spravedlivé transformace, už schválila regionální stálá konference Moravskoslezského kraje. Některé z projektů jsou „megastavby“, o kterých se v regionu hovoří celá léta.

Seznam všech 13 projektů najdete na konci článku.

Zařazen zde tak byl například projekt Černé kostky coby nejen nového sídla moravskoslezské vědecké knihovny, ale i centra digitalizace, vědy a inovací naplňujícího vizi přechodu od uhlí k datům.

Vizualizace Černé kostky.Zdroj: Archiv MMO

Je zde ale i projekt Education District, který využije brownfieldy v Dolních Vítkovicích a na Landeku k vytvoření nové kvalitní nabídky vzdělávacích programů, nebo projekt zvaný zkráceně LERCO – ostravský vědeckovýzkumný hub s osmi výzkumnými týmy zaměřenými na pokrok v oblasti biomedicíny, přírodovědných a behaviorálních oborů.

K zisku části miliardového balíku kraj přihlásil také MUSEum+ v Dolních Vítkovicích, inovativní státní muzeum nového typu. Jeho zařazení je klíčové, protože prostřednictvím něj vstoupí do Ostravy ministerstvo kultury.

Nové Karvinsko!

Velké věci se mají dít zejména na Karvinsku, coby těžbou nejvíce postiženém regionu. Centrem projektu EDEN Karviná má být ekokampus Slezské univerzity spojený s vybudováním velkokapacitních skleníků určených nejen pro vědecké účely, ale i k enviromentální výchově. Živá laboratoř má být pojítkem výzkumného, vzdělávacího, kulturního i turistického zaměření. O projektu Eden pro Deník ostatně hovořil i náměstek hejtmana pro energetiku a průmysl Jakub Unucka.

„Eden vymysleli v Anglii na starých dolech, kde se 150 let těžil kaolín. Postavili tam obrovské skleníky a díky teplu vycházejícímu z dolů v nich simulují různá prostředí – středomořské a podobně. Vědecké kapacity tam pak třeba i řeší, jak v daných podmínkách reagují stromy. Eden byl vyhodnocen několik let po sobě jako nejlepší turistická atraktivita Anglie, kterou ročně navštíví třináct milionů turistů. Člověk, který to vymyslel, nabízí franšízu zdarma do světa a v EU leží peníze přesně pro tyto účely,“ popsal loni Unucka Deníku.

V Karviné se počítá také s takzvaným Podoluparkem, což je moderní průmyslový park postavený na brownfieldu na principech Smart city. A POHO Park má zase revitalizovat bývalý důl Gabriela u přilehlého „šikmého“ kostela v kampus nového centra celé pohornické krajiny.

A co ještě?

Mezi mnohdy „nehmotnými“ vyvolenými projekty je také Trautom slibující podporu pěti tisícům lidí z ohrožených profesí, Centrum veřejných energetiků poskytující poradenství v oblasti energetiky a čisté mobility, CEPIS – tedy Centrum podnikání, profesních a národních studií, projekt Refresh nabízející nadregionální řešení v oblasti průmyslu 4.0, dopravy či IT, CirkArena s vědeckou infrastrukturou a výzkumně-vývojovým centrem a v poslední, byť vlastně neposlední řadě Technologická a podnikatelská akademie a digitální, inovační a mediální laboratoř.

V neposlední řadě proto, že vedle 13 strategických projektů budou moci o část z alokovaných 19 miliard usilovat i „ostatní běžné projekty“, a to v rámci klasických soutěžních tematických výzev, pro které se Fond spravedlivé transformace stane jakousi další dotační výzvou.

Třináct strategických projektů ještě musí schválit ministerstvo životního prostředí a Evropská komise - jejich seznam najdete níže - podrobnosti k jednotlivým projektům najdete zde. Ve fotogalerii výše se můžete podívat na vizualizace některých projektů.

TŘINÁCT PROJEKTŮ VYBRANÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM



1. Černá kostka - Centrum digitalizace, vědy a inovací

2. Education District

3. LERCO - Life & Environment Research Center​ Ostrava (LERCO)

4. REFRESH

5. TPA a DIMLab

6. CirkArena - Circular Economy R&D Centre

7. MUSEum+ - Národní experimentální platforma pro sdílení, digitalizaci a využití sbírek a rozvoj kulturních a kreativních průmyslů

8. EDEN Karviná - Výzkumný a vzdělávací park

9. PODOLUPARK Karviná

10. CEPIS - „Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií“ (Centre for Entrepreneurship, Professional and International Studies)

11. POHO Park

12. TRAUTOM - KOMPETENCE PRO 21. STOLETÍ

13. Centrum veřejných energetiků



Více o jednotlivých projektech se dočtete zde.