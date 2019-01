Opavsko - Máme ho tu co čtyři roky. Jak vnímali či prožili včerejší „den navíc“ obyvatelé našeho regionu?

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jana Štroblová

Jedněm to údajně nejprve ani nedošlo. Jiní z toho poté měli hlavně legraci. Někteří by pak ale byli přece jen radši, kdyby měl každý rok klasickou délku a podobné výjimky nebyly.

„Přestupný rok? To musel vymyslet kapitalista, který chtěl, abychom pracovali o den déle,“ smál se dvaačtyřicetiletý pracovník v zemědělství pocházející z Opavska Lumír Hertl.

V podobném duchu k tomu přistoupila také šestapadesátiletá Libuše Šnajdrová. „Už takhle má člověk problém přežít duševně zdravý celý rok. A co čtyři mu tam navíc strčí ještě den navíc, to přece nejde, tohle,“ bavila se bývalá učitelka z Bruntálu.

Mezi ty, kteří naopak fakt, že se něco jako 29. únor včera vůbec konalo, ani nezaregistrovali, patří sedmadvacetiletá Opavačka Ilona Stiborová. „Tak to jste mě dostali. Já normálně fakt žila v domnění, že je prvního března,“ tvrdila čerstvá vysokoškolská absolventka, která momentálně hledá práci. Pouze o rok starší, ale již zaměstnaný jako správce sítě Dušan Kalista z Opavy, dokonce přišel s výčitkou. „Na nějaký 29. únor jsem úplně zapomněl. Kdyby to tak byl alespoň svátek… Pak bych si to zapamatoval,“ dodává.

Trojici názorových odlišností uzavírá posléze Martin Doležal. Ten se domnívá, že by vůbec nejlépe bylo, kdyby žádný přestupný rok ani nebyl. „Je to akorát zmatek. A co ti chudáci lidé, kteří se v ten den narodí? Samozřejmě, nejsem hlupák a vím, že to prostě jinak udělat nejde, ale štve mě to. Den navíc, který nikomu nic nedává. Já ho třeba strávil v práci. Nejlepší by bylo mít všechny roky stejně dlouhé a basta,“ uzavírá nekompromisně čtyřiatřicetiletý montér automotorů z Kravař.

Tomáš Pustka

