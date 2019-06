Zbylých 165 tisíc korun město nabídne předkladateli v pořadí druhého projektu, kterým je rozšíření fitness zóny v Městských sadech, k pořízení cvičebních prvků.

„Letos hlasovalo skoro dvakrát více lidí než před rokem, z čehož mám obrovskou radost. To jen dokazuje, že o Nápady pro Opavu je zájem, že jsme se vydali správným směrem a že lidé mají zájem o to, co v jejich městě vyroste nového,“ libuje si první náměstkyně primátora Hana Brňáková.

V současnosti je na zahradě mateřské školy částečně vybudována přírodní zahrada. V další části, která je využívána ke hrám a sportovnímu vyžití dětí jsou herní prvky - houpadla, zastřešený domeček a pískoviště. Některé jsou však už zastaralé a pískoviště potřebují obnovu.

Chybí posezení pro děti i pro veřejnost a též chodníky jsou ve velmi špatném stavu. Po formálním „posvěcení“ hlasovacího výsledku radními budou mít Technické služby Opava k samotné realizaci zhruba rok.