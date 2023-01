Proto kromě celorepublikového zákazu volného venkovního chovu drůbeže, který platí od 14. prosince loňského roku, vyhlásila krajská pobočka Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále jen veterinární správa) nová mimořádná veterinární opatření za účelem zamezení šíření nebezpečné nákazy.

Sčítání ptactva na Frýdecko-Místecku začalo, lidé musí hlásit i papoušky

Ptačí chřipka (aviární influenza)

je infekční onemocnění opeřenců virového původu. Postihuje jak volně žijící, tak drůbež jako slepice, krůty, kachny, husy… Onemocnění se projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi i úhynem.

Nejprve se potvrdila ptačí chřipka u chovatele na Frýdecko-Místecku poté, co mu před vánočními svátky z devíti slepic, šest náhle uhynulo - více zde.

Před několika dny se nákaza potvrdila i u chovatelky slepic v Ostravě-Bartovicích, které koncem prosince uhynulo sedm slepic a dalších čtrnáct jich poté bylo utraceno. Zároveň byla vymezena ochranná pásma (do zhruba tří kilometrů od ohniska nákazy) a pásma dozoru (do deseti kilometrů) a v nich vydána mimořádná veterinární opatření s cílem zamezit šíření nákazy.

Povinností všech chovatelů v těchto pásmech je nyní spolupracovat a v horizontu několika dní vyplnit sčítací list všech druhů chovaného ptactva. Jednotlivé obvodní radnice v Ostravě už je s pravidly „sčítání ptactva“ seznamují.

Někde ve schránce, jinde na webu

„Od pátku do neděle rozešleme asi do padesáti tisíc schránek průvodní dopis a formulář. Je potřeba vyplnit přílohu a do úterý nám ji poslat, protože do středy ji musíme odevzdat veterinární správě,“ uvedla mluvčí radnice Ostravy-Jihu Gabriela Gödelová s tím, že hlásit je nutné všechno ptactvo od slepic přes kachny a husy až po papoušky či pávy.

„Když jsem ověřovala, zda je skutečně nutné hlásit, i když senior chová v kleci v kuchyni andulku, řekli mi, že ano, protože může uletět a vrátit se. Chtějí mít přehled o všem. Sami jsme zvědavi, kolik se nám sejde informací,“ nechává se překvapit radnice.

Obdobnou informaci mezi občany prostřednictvím webových stránek, obecního rozhlasu či sociálních sítí šíří i další radnice. Nepřistupují k tomu však s přehnaným nadšením. „Vzhledem k tomu, že jsme skoro centrální obvod a máme jen pár domkařů, nebudeme posílat vyrozumění do schránek, otiskneme informaci s výzvou do zpravodaje,“ řekl Deníku starosta Mariánských Hor a Hulváků Patrik Hujdus.

Úředníci v terénu

Na dotaz, zda se stihne ptactvo zaevidovat v termínu, odpověděl jasně. „Nestihne. Zpravodaj vyjde až za 14 dní. Budeme reagovat ex post, ale zprávu uveřejníme i na dalších informačních kanálech,“ doplnil starosta s tím, že na rozdíl například od Jihu radnice žádné letáky lidem do schránek posílat nebude.

Které ptactvo musejí lidé zaevidovat

Kur domácí, kachny, husy, krůty, perličky, bažanti, koroptve, pštrosi, holubi, dravci, exoti (papoušci, pávi…)

„Informaci rádi předáme, ale nebudeme investovat do letáků, to není role obvodu města a stát na něj takto nemůže přenášet svou působnost,“ je přesvědčen Hujdus.

Dostupnými kanály o nové povinnosti dala chovatelům vědět i Slezská Ostrava. „Zároveň naši úředníci obcházejí jednotlivé rodinné domy a zjišťuji, zda se na zahradách nevyskytuje ptactvo. S nám známými chovateli pak vyplňují sčítací listy,“ řekl Deníku starosta Richard Vereš, který se necítí k tomu, aby relevantnost výsledků sčítání komentoval. „Zásadnější v tuto chvíli jistě je dostat k chovatelům informaci o výskytu nákazy a upozornit je na možná rizika,“ podotkl Vereš.

Na podatelnu, do datové schránky či prostřednictvím e-mailu musejí lidé zaslat vyplněný formulář, který naleznou na webu své radnice či někde přímo ve schránce, do úterý 10. ledna.

Celé znění nařízení veterinární správy pro ohnisko Kunčice pod Ondřejníkem najdete zde.

Celé znění nařízení veterinární správy pro ohnisko Ostrava, Bartovice najdete zde.

Sčítací list si můžete stáhnout zde.

Z jakých katastrů musejí lidé hlásit opeřence?

Celé katastry

Kvůli výskytu v Bartovicích: Bartovice, Radvanice, Šenov u Ostravy, Bruzovice, Havířov-město, Bludovice, Prostřední Suchá, Dolní Suchá, Horní Suchá, Horní Bludovice, Prostřední Bludovice, Kaňovice, Karviná-Doly, Lískovec u Frýdku-Místku, Nová Bělá, Oprechtice ve Slezsku, Orlová, Lazy u Orlové, Poruba u Orlové, Horní Lutyně, Moravská Ostrava, Přívoz, Mariánské Hory, Muglinov, Nová Ves u Ostravy, Zábřeh, Hulváky, Vítkovice, Zábřeh, Kunčice nad Ostravicí, Kunčičky, Zábřeh nad Odrou, Hrabová, Hrabůvka, Heřmanice, Michálkovice, Slezská Ostrava, Hrušov, Výškovice u Ostravy, Paskov, Rychvald, Řepiště, Sedliště ve Slezsku, Pitrov, Dolní Soběšovice, Stará Bělá, Václavovice u Frýdku-Místku, Vrbice nad Odrou, Záblatí u Bohumína, Žabeň, Žermanice, Dubina u Ostravy, Dolní Datyně.



Kvůli výskytu v Kunčicích pod Ondřejníkem: Bordovice, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Hájov, Chlebovice, Kopřivnice, Kozlovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Měrkovice, Lhotka u Frýdku-Místku, Lichnov u Nového Jičína, Drnholec nad Lubinou, Větřkovice u Lubiny, Metylovice, Mniší, Myslík, Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí, Ostravice, Palkovice, Pstruží, Sklenov, Rychaltice, Štramberk, Tichá, Trojanovice, Veřovice, Vlčovice, Ženklava.



Části katastrů (za obě ohniska):

Horní Datyně, Šumbark, Petřvald u Karviné, Vratimov, Lučina, Horní Těrlicko, Dolní Těrlicko, Doubrava u Orlové, Frenštát pod Radhoštěm.