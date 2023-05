Kdo by neznal tohoto slavného výtvarníka? Kulturní veřejnost si připomíná, že 22. května 2016 zemřel v Praze v nedožitých 86 letech Adolf Born.

Tajemníka Elise a výtvarníka Borna pojil přátelský vztah. | Foto: se svolením T. Elise

Umělec si zamiloval i Opavu a měl k městu velmi blízký vztah daný jednak zájmem o historii, ale rovněž ho oslovovala i jeho současná atmosféra. „Potřeboval bych při návštěvách daleko víc času, abych si Opavu mohl dokonale prohlédnout. Od svých kolegů jsem o ní už hodně slyšel stejně jako o historii zámků v Hradci nad Moravicí a v Raduni,“ říkával při svých návštěvách Opavska.

Jedním z těch, komu se poštěstilo poznat ho blíže, byl tajemník opavského magistrátu Tomáš Elis. „Seznámil nás v roce 1997 herec Svatopluk Beneš, který byl naším společným dlouholetým přítelem a pak už jsme se v Opavě nebo v Praze stýkali sami. Debaty s panem Bornem byly pokaždé velmi příjemnou, dá se říci že až očistnou událostí. Měl široký záběr vědomostí i zájmů a vyzařovala z něj koncentrovaná moudrost,“ vzpomíná Tomáš Elis.

Adolf Born si oblíbil nejenom město, ale i jeho obyvatele. Konstatoval, že na jeho výstavy chodí kvůli obrázkům a ne proto, aby byli sami viděni. Navíc byl zapáleným monarchistou a Opava mu i v tomto směru měla co nabídnout. Historií ho ochotně provedl právě Tomáš Elis.

Born si od něj se zájmem poslechl o inspekci následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda d´Este v opavských kasárnách a jeho nadšení z toho, co zjistil. Při této kontrole si velmi oblíbil velitele posádky, plukovníka Konráda von Hőtzendorf a následně ho povýšil do funkce náčelníka generálního štábu rakousko – uherské armády. To byla v té době nejvyšší vojenská funkce.

Adolf Born.Zdroj: se svolením T. Elise

„Pana Borna nesmírně překvapila informace, že Joy Adamson byla opavskou rodačkou, živě se zajímal o proslulý Opavský kongres i o pohnutou historii kostela sv. Václava. Při každé návštěvě jsme mívali k povídání spoustu témat,“ říká tajemník opavského magistrátu Elis.

Všechny, kdo Borna osobně znali nebo byli milovníky jeho kreseb, zpráva o jeho nečekaném skonu silně zasáhla a on sám nebyl rozhodně výjimkou. „Měl jsem pro něj připravený dárek k narozeninám, které měl mít 12. června, ale už jsem ho neměl komu dát,“ nostalgicky dodává Tomáš Elis.

Za Adolfem Bornem zůstávají ilustrace knih Miloše Macourka (Mach a Šebestová), Julese Verna, Alexandra Dumase st. nebo Vojtěcha Steklače (Bořík a spol.), návrhy kostýmů a dekorací k divadelním inscenacím i animace ve známé filmové „básnické“ sérii režiséra Dušana Kleina.

V roce 1974 byl na světové výstavě v Montrealu jmenovaný Karikaturistou roku a v roce 1988 zasloužilým umělcem. V roce 2003 dostal Medaili za zásluhy 1. stupně a na Anifilmu 2013 se stal držitelem ceny za celoživotní přínos animovanému filmu. Možná se až tak neví to, že byl i rytířem francouzského Řádu umění a literatury. Místo posledního odpočinku našel na Olšanských hřbitovech.

