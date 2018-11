Advent na zemědělské škole opět přivítá tisícovky návštěvníků

Největší akce svého druhu na Opavsku, na kterou se sjíždějí návštěvníci i prodejci z okresu, kraje a dalších koutů republiky, začne na Masarykově střední škole zemědělské a Vyšší odborné škole Opava už zítra.

Jedenáctý ročník Adventu na zemědělské škole se uskuteční zítra a v sobotu.Foto: Deník / Veronika Bernardová

Ve vnitřních i venkovních prostorách opavské „zemědělky“ bude zítra a v sobotu 1. prosince pořádně rušno. Škola totiž ožije oblíbenou a vyhledávanou akcí s názvem Advent na zemědělské škole.

Kromě prodejního jarmarku nebude chybět ani bohatý doprovodný program, v aule bude za dva dny k vidění nespočet hudebních i tanečních vystoupení, veselo bude také v přízemí i před samotnou školou. K vidění bude i živý betlém, chemické divadlo, peklo s čerty nebo zookoutek.

„Novinkou bude třeba laserové bludiště, náš pěvecký sbor bude mít letos v repertoáru nejen české koledy, ale i vánoční písně z celého světa. Myslím, že nic nelze úplně vyzdvihnout, komplexně se jedná o skvělý program, ve kterém si každý najde to své,“ říká ředitel MSŠZe a VOŠ Opava Arnošt Klein.

Organizátoři se každým rokem snaží jít jasnou cestou, důraz je kladen především na aranžmá, vánoční atmosféru, tvůrčí dílničky.

„Nákupní jarmark jsme už na začátku stavěli vždy jako doprovodný. Zkrátka aby byznys nezvítězil nad jakýmsi uměním,“ míní.

Průměrně navštíví za dva dny akci deset tisíc lidí. Nejspíš i to bývá hlavním lákadlem pro prodejce. Jenže kdo by chtěl na letošním 11. ročníku prodávat, má smůlu.

„Rok od roku je to větší extrém. Letos jsme měli plno už v srpnu, každý den nám ale ještě i teď někdo volá a ptá se, ale my musíme odmítat, máme omezené prostory. Od prodejců nicméně vyžadujeme, aby jejich zboží mělo spojitost s adventem. Sortiment jezdí nabízet i lidé ze širokého okolí, nejen od nás z okresu,“ dodává Arnošt Klein.

Advent na „zemědělce“ je každoročně vyhledávaná akce i v řadách bývalých studentů pořádající školy. „Shodou okolností jsem patřil k těm, kteří se podíleli na organizaci prvního ročníku. Byli jsme vždy uvolněni z výuky, abychom se zapojili do příprav,“ vrací se ve svých vzpomínkách někdejší student opavské „zemědělky“ Martin Kardaš, jenž na tuto akci nezanevřel ani v pozdějším věku:

„Vždy se tam snažím zajít podívat. Letošek nebude výjimkou. Mimo jiné se tam potkávám se spolužáky. Advent stojí za to navštívit. Ze začátku jsme asi nečekali, že by mohl být až tolik navštěvován, po druhém ročníku se však ukázalo, že to bude velká záležitost, kterou v předvánočním čase vyhledává spousta lidí.“

Akce se bude konat v pátek od 9 do 18 a v sobotu od 9 do 17 hodin. V oba dny rozzáří oblohu i ohňostroj.