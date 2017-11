Letošního adventu si užijeme kratší dobu

Stává se to jednou za několik let. Zrovna letošní rok přinesl oproti loňskému o týden kratší advent.

Ilustrační. Vánoce. Adventní věnec. Svíčka.Foto: Deník

Letošní advent vnesl možná do našich domácností zmatek. Potvrzují to i představitelé církve, na které se obracejí věřící, aby se ujistili, jak je to ve skutečnosti s počtem adventních nedělí.

Setkal se s tím i farář Velkých Heraltic Petr Knapek. Podle něj lidem působí zmatky shoda Štědrého dne se čtvrtou, Zlatou adventní nedělí. „Z liturgického hlediska je ale všechno v pořádku. Neděle zůstávají čtyři,“ dodal Petr Knapek.

Není tedy třeba pořizovat adventní věnce jen se třemi svíčkami, jak by si mnozí mysleli. Co se barevnosti svíček týče, liturgicky správná je kombinace fialové a růžové barvy. Potvrzuje to i děkan římskokatolické farnosti Panny Marie v Opavě Jan Czudek.

„Barva adventu je fialová. Má vyjadřovat vážnost a očekávání. První dvě svíce jsou tedy fialové. Třetí by měla být v barvě růžové jako symbol radosti a blížícího se narození Krista,“ vysvětlil děkan.

Štedrý den je pro věřící předvečerem neboli vigilií. „Důležitější je pro nás Slavnost narození Páně, která připadá na 1. svátek vánoční nebo také Boží hod,“ připomněl děkan Jan Czudek. Zmínil také, že i na něj se letos někteří lidé obraceli s tím, že chtěli vysvětlit, jak to je s počtem adventních nedělí.

„Většině praktikujících věřících to je jasné, ale několik takových dotazů jsme už zaznamenali,“ doplnil. Ve skutečnosti je počet adventních nedělí zachován, jen samotné období adventu je zhuštěno do kratšího časového úseku.

Jinak by tomu bylo v případě, kdyby Štědrý den připadl například na sobotu, to by adventní období trvalo čtyři týdny. Podobná situace jako v letošním roce nastala například v letech 2000 a 2006, tehdy připadla 4. neděle adventní také na 24. prosince.

Naopak v letech 2011 a 2016 byla doba adventní o týden delší, protože první adventní neděle připadla na 27. listopadu a čtvrtá se slavila 18. prosince.

Co říká tradice? Příprava na Vánoce

Advent je podle křesťanské tradice dobou přípravy na Vánoce. Toto označení pochází z latinského slova „adventus“, což znamená příchod. Je tím myšlen příchod Vykupitele Ježíše Krista.

Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní liturgie zpřítomňují křesťané očekávání starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Tím, že se věřící vžívají do atmosféry této dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele, oživují zároveň touhu po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do svého vlastního života.

První začátky slavení adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Od 12. do 13. století se stal advent začátkem nového liturgického roku, který do té doby začínal Vánocemi.