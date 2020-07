Důvodem jsou jak jinak než minulý pátek krajskou hygienou vyhlášené opatření kvůli šíření koronaviru, které až do odvolání platí bez výjimky pro celý Moravskoslezský kraj. Jedním z pravidel je mimo jiné to, že na jednom místě nesmí být najednou víc než sto osob. Což má pochopitelně dopad na řadu akcí.

Mnozí se těšili například na Ptačák aneb na skok do Afriky. Ten se měl uskutečnit už v sobotu 11. července, tehdy jej ale radnice přesunula kvůli silnému dešti a chladnému počasí na pátek 24. července. To ale ještě nikdo netušil, že do hry znovu zasáhne zmíněný covid. Africký ptačák tedy nakonec nebude vůbec. Zrušeno je i letní kino, které se mělo rovněž na Ptačím vrchu promítat ve čtvrtek 23. července. Už v sobotu 18. července byla kvůli opatřením řádně „krouhnuta“ další opavská akce, a to Jídlobraní.

„Moc nás to mrzí, ale v této chvíli nemáme jinou možnost, než akce zrušit. O dalších krocích budeme samozřejmě občany informovat prostřednictvím našeho webu, sociálních sítí i médií,“ uvedl opavský primátor Tomáš Navrátil.

Podle neoficiálních zpráv má krajský hygiena ve čtvrtek 23. července jednat o možném zmírnění opatření pro okresy, kde je nákaza minimální. To se týká i Opavska. „O tom, že by od pátku mohlo dojít v opatřeních k určitým změnám, se zatím spíše spekuluje. Žádnou oficiální informaci nemáme. A do čtvrtečního odpoledne opravdu nemůžeme s rozhodnutím, zda akci zrušit či nezrušit, vyčkávat. Rušit akci den před jejím konáním je kulantně řečeno nešťastné. Minulý týdne týden jsme museli rozhodnout o konání či nekonání sobotního Jídlobraní doslova během pár minut. Kromě značných komplikací pro pořadatele i pozvané aktéry jde samozřejmě i o ztráty ekonomické,“ konstatovala mluvčí města Lada Dobrovolná.