V úterý 1. března večer vyjela službu konající policejní hlídka z opavského Obvodního oddělení do prostoru bývalých uhelných skladů poblíže vlakového nádraží ČD Opava-východ. Nacházel se zde totiž muž, který volal na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky a hlásil, že chce spáchat sebevraždu.

O tu mu ale primárně nešlo. Policisté po příjezdu do areálu poslali do alce policejního psovoda se služebním psem, kteří v rozlehlém prostraství zanedlouho osobu vypátrali. Jenže muž se vůbec nechoval, jako by chtěl spáchat sebevraždu, naopak byl arogantní a agresivní.

Po přítomném policistovi hodil jakýsi předmět, který jej minul a zasáhl čelní sklo opodál stojícího služebního motorového vozidla tovární značky Škoda Yeti. Jak bylo následně zjištěno, oním předmětem byl sekáček na maso, který po policistovi hodil 45letý muž z Opavska. Způsobil tak poškození automobilu v celkové výši 20 tisíc korun.

„Vzhledem k tomu, že muž jevil silné známky po požití alkoholických nápojů (orientační dechová zkouška u něj prokázala hodnotu přes 2,1 promile alkoholu v dechu), bylo rozhodnuto o jeho zajištění a umístění na protialkoholní záchytné stanici v Opavě k vystřízlivění,“ informoval policejní mluvčí René Černohorský.

Lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že se u 45letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Opavě pro přečin výtržnictví k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, který v minulosti už vykonal. Celá záležitost je nadále v gesci opavských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu výtržnictví a přečinu poškození cizí věci.