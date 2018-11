Ahoj, legendo! Opava se rozloučila s trolejbusy

/VIDEO/ Baník favoritem Slezského derby? V opavském táboře to neřeší. „Soustředíme se především sami na sebe, chceme být úspěšní,“ říká trenér Slezského FC Opava Ivan Kopecký. Utkání je skloňováno ve všech pádech, rozebíráno na všech frontách. „Atmosféra bude pekelná, jen si přeji, aby se nic nestalo mezi fanoušky. Měl by to být svátek fotbalu,“ nabádá osmačtyřicetiletý stratég.