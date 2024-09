Historická věž a krov hlučínského kostela dopřeje zájemcům úchvatný pohled z věže na město a jeho okolí. „Kromě krásného pohledu jim nabídne též novou muzejní expozici, představující patrony stávajících i těch dnes už neexistujících sakrálních objektů města,“ zve Andrea Vojkovská za tiskový úsek města Hlučína veřejnost k návštěvě.

Prohlídka uvedené expozice bude pro zájemce možná od úterý do pátku 11. 10. v době od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, v sobotu 12. 10. od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin a v neděli 13. 10. si exponáty mohou prohlédnout od 14 do 17 hodin.