Alena Klapetková: Momentálně si plníme největší sen

Alena Klapetková a Nikol Vítečková pocházejí z Opavy. Dvojice se věnuje takzvanému pole dance, tanci na tyči, při němž se předvádějí místy neuvěřitelné akrobatické či gymnastické prvky. V kategorii pole sport doubles se před nedávnem Opavanky staly mistryněmi republiky.

Alena Klapetková (vlevo) s Nikol Vítečkovou (vpravo).Foto: archiv Aleny Klapetkové

„Jde o nejtěžší závod, který se u nás koná. Titul mistra ČR dostáváme s doživotní platností, a proto si jej ceníme nadevše,“ komentovala Alena Klapetková, která velký díl úspěchu přičítá i spolupráci s uznávanou trenérskou veličinou z Prahy Terezou Kuchařovou, za níž dvojice od letošního února pravidelně dojížděla.

Aleno, zkuste se na začátek čtenářům představit. V čem vlastně spočívá vaše disciplína pole sport doubles?

Pole sport doubles neboli cvičení ve dvojici je jedna z kategorií, kterou závod MČR Pole sport nabízí. V této kategorii se můžou zúčastnit jak ženy amatérky, profesionálky, tak i smíšené dvojice. Hodnotí se umělecký dojem, provedení skladby, technický výkon a povinné prvky.

Dále je také důležitá flexibilita a synchronizace dvojic při nejrůznějších akrobatických prvcích na tyči. Já i Nikol Vítečková celý život žijeme v Opavě. Jsme nejlepší kamarádky od tří let, kdy naše sportovní kariéra začala v moderní gymnastice, kterou jsme dělaly několik let.

Poté přišla střední škola, kdy jsme společně odmaturovaly na Bezpečnostně právní akademii a dnes jsme partačky jak v pole dance, tak i v práci u Městské policie v Ostravě.

V pole dance jsou k vidění neskutečné věci. Trvá dlouho, než se ty nejnáročnější prvky naučíte a je třeba nějaký kousek, na který jste obzvlášť hrdá?

Ano, každý rok závodnice posouvají své hranice a více riskují. Vymýšlí nové prvky na tyči. Pokaždé je to velká podívaná. Každý prvek vyžaduje určitý stupeň flexibility a síly, kterou potřebujeme k jeho zvládnutí.

Nejlépe učenlivé jsou děti a juniorky, což je nejspíše v každém sportu. Letos se také poprvé zúčastnila soutěže Pole Sport 2018 za kategorii Junior A desetiletá Natálie Netopilová z Opavy, která se přes velkou konkurenci umístila na čtyřiadvacátém místě.

Jsme hrdé na některé naše kousky, protože často vymýšlíme nové doubles prvky na tyči, které nikdo před námi ještě nezkoušel. A je pro nás ctí sledovat, když je na sociálních sítích napodobují nejrůznější světové pole dance tanečnice.

Kudy vlastně vedla vaše cesta k pole dance a jak dlouho se tomuto sportovnímu odvětví věnujete?

Pole dance se věnujeme dva a půl roku. Zjistily jsme od známé, že navštěvuje kurzy pole dance v Opavě a zároveň, že je to sport velice podobný gymnastice.

O to více nás potěšilo, když jsme se dozvěděly o závodech a možnosti soutěžit ve dvojici. Hned po třech měsících jsme jely na naše první mistrovství, a tím se otevřela naše závodní kariéra.

Co současnost pole dance v Opavě a také na republikové úrovni? Je to sport, který se rozvíjí anebo se třeba noví členové hrnou jen těžko?

V současné době je jediné studio v Opavě, a to studio Lady-B, které navštěvují kurzistky pro radost, ale zatím pouze my reprezentujeme na soutěžích v kategorii doubles a naše Natálka v kategorii junior.

Momentálně máme ve studiu děti a juniorky, které trenérka Klára Chalupová připravuje na budoucí soutěže. Sport se velice rychle rozvíjí, dokonce se zvažuje, že se zařadí mezi olympijské sporty.

Alena Klapetková a Nikol Vítečková - Mistrovství ČR v pole sport 2018 - Dvojice - finále



V minulosti jsem se setkal s názory, které pole dance shazovaly a řadily někam na úroveň klubové či barové zábavy. Narážíte na to také?

Samozřejmě na takové lidi narážíme, ale je to hlavně z důvodu jejich nevědomosti. Stačí ukázat videonahrávku či udělat vystoupení a jejich názory se rychle změní. Děláme i různé workshopy, kde mají lidé možnost zkusit si pole dance na vlastní kůži.

Co vy, pole dance a plány do budoucna? Chystáte se třeba na závody do zahraničí? Kam byste to chtěla dotáhnout?

Momentálně si plníme náš největší sen, kdy díky vítězství na šampionátu jsme se kvalifikovaly na mistrovství světa, které se letos koná v USA na Floridě. V tuto chvíli sháníme co nejvíce sponzorů, jelikož svaz pole dance proplácí na světovou soutěž pouze startovné.

A do budoucna? Čím dál více se zdokonalovat, abychom uspěly na budoucích závodech, posbíraly co nejvíce zkušeností ze světa a poté je předaly příštím generacím v pole dance.

Alena Klapetková se narodila 8. června 1994 v Opavě, její sportovní kolegyně a největší kamarádka Nikol Vítečková pak 27. února 1994 v témže městě. Obě vystudovaly Bezpečnostní právní akademii Ostrava a momentálně pracují také ve stejném zaměstnání jako strážnice u ostravské městské policie. Jsou svobodné. Společně se věnují pole dance. V kategorii pole sport doubles se letos staly mistryněmi republiky a mají namířeno na světový šampionát.