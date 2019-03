Podle svých slov mohl Alexandr Kočí najít v životě zalíbení buď v zahradničení nebo v historických vozidlech. Nakonec zvítězila technika.

„Začátkem padesátých let měl historické auto, tedy v té době bylo samozřejmě nové, můj otec. Kromě toho vlastnil i moped a měl spoustu motoristických knih, což jsem pochopitelně vnímal. Kromě toho byl ale i velký zahrádkář, k čemuž mě také vedl. Pak jsem ale přišel do Opavy, oženil se, a jelikož jsem bydlel v paneláku, k zahradě jsem už nepřičichl, protože tehdy se nedala sehnat. Naopak vždycky jsem pak měl nějakou tu motorku, postupně jsem odkupoval starší a dával je dohromady. Nashromáždil jsem takto čtyři historické a před pár lety se mi podařilo zakoupit i novou japonskou,“ prozrazuje Alexandr Kočí.

Důležitý moment přišel ve chvíli, kdy mu jeho známý před lety nabídl ke koupi vozidlo francouzské výroby značky Simca, kterému dnes Alexandr Kočí říká důvěrně – Simča. „Podstatné bylo, že auto mělo výborný lak. Kromě základu motoru jsem všechno, co se hýbe, točí, přes co jde elektřina, co se leskne, měl v ruce. Repasoval, vyměňoval, kutil. Auto bylo pojízdné, ale sáhnout jsem musel na vše, protože bylo ve stavu, že jízdu s ním bych psychicky neunesl,“ vypráví se smíchem.

Náhradní díly kupoval na burzách, což bylo tehdy celkem běžné. „Dnes se taky ještě dá něco sehnat, ale už je to složitější. Existuje i celorepublikový klub Simca, kde také poradí, scházíme se i na různých výjezdech a podobně. Simča už je nyní stoprocentní, i když by se ještě něco ke změně našlo. Třeba teď se chystám namontovat lepší převodovku,“ plánuje Alexandr Kočí, který se své zálibě věnuje i doma, kde má zrovna v těchto dnech rozebranou motorku a skládá ji. Mimo to je dlouholetým členem Klubu historických vozidel Opava. „Simču“ bere Alexandr Kočí také často na výlety.

„Jezdím se kochat, jako to dělával pan doktor v tom filmu. Po okolí i dále, na různé srazy a podobně. Řekl jsem si, že dokud ještě mohu, investuji do benzínu a vydám se na cesty,“ dodává závěrem ke své vášni.