Aktuálně mohou mít hospody, restaurace i bary otevřeno do 20 hodin, a to ještě ve středu 16. a ve čtvrtek 17. prosince. Stejná otevírací doba platí i pro jejich výdejní okno. Jenže z toho nesmí svým zákazníkům prodávat alkohol, který je určen k okamžité konzumaci. Vypít si jej můžete jen jako host uvnitř zařízení.

Ve stáncích na vánočních trzích si už rozlévaný svařák nekoupíte vůbec. Na dodržování vládního opatření, které mělo a má zabránit shlukování lidí na náměstích s kelímkem alkoholu v ruce, dohlížejí i opavští městští policisté. A při procházce centrem je očividné, že popíjejících skupinek lidí skutečně ubylo.

„Ano, tomuto se věnujeme ve zvýšené míře. Je to trochu komplikované v tom, že se nám špatně prokazuje, jestli alkohol pijí z toho kelímku nebo něčeho jiného, co mají v ruce. Protože strážník nemůže nápoj ochutnat třeba brčkem. A lidé se samozřejmě vymlouvají, že mají nealkoholický punč, že si alkohol dali už doma. Foukat nedáváme, mně se to nejeví ani jako rozumné. Protože lidé opravdu mohou říct, a většinou nám to i v minulosti takto říkali, že si dali štamprličku nebo čaj s rumem a šli ven. Je to nešikovně napsáno,“ konstatuje k vládnímu nařízení ředitel Městské policie Opava Jiří Klein.

Lidé vidí uniformu a mizí

Více práce měli možná strážníci v minulých týdnech, protože to se ještě alkohol z výdejních oken prodávat mohl, byť jeho konzumace venku možná paradoxně nebyla (pozn. red. s výjimkou od 3. do 9. prosince, kdy se alkohol na veřejnosti pít mohl). A že by se nějaký občan přiznal k zakoupení punče nebo svařáku a šel s „kůží na trh“? To se podle Jiřího Kleina nestalo.

„Prevence spíše spočívá v tom, že když se strážník v uniformě objeví na daném místě, lidé od okénka odcházejí. Největší riziko je právě u toho srocování, když nejsou rozestupy, bez roušek. To, že už pak někdo sám jde a pocucává kávu nebo punč, takové nebezpečí není. Vím, že hlídky ve zmíněném trojúhelníku Breda, Horní a Dolní náměstí, posílila také státní policie,“ upřesňuje.

Kontroly hospod jsou namátkové

Strážníci se zaměřují i na restaurace, hospody a jejich výdejní okna.

„Kontroly proběhly, ale namátkově. Zatím nebyla provedena žádná cílená akce. Vím, že Policie České republiky něco takového buď už provedla nebo to má v plánu. Pokuty zatím v souvislosti s prodejem či konzumací alkoholu na veřejnosti nepadly, vše se dalo vyřešit domluvou,“ dodává Jiří Klein.

Od pátku zase změny

Jenže co platí několik dní, už bude za chvíli opět jinak. Od pátku 18. prosince se totiž Česká republika vrací do takzvaného čtvrtého stupně PES a to znamená další zpřísnění opatření.

V platnosti zůstává zákaz pití alkoholu na veřejnosti. Hospody, restaurace a bary se musí úplně zavřít. Fungovat může jen jejich výdejní okno, a to do 23 hodin. Nadále se z těchto oken nesmí prodávat alkohol k okamžité konzumaci na ulici, takže třeba svařák v kelímku.