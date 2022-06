Šárka Trnková, Vítkov, OSVČ

Ve Vítkově rozhodne boj o radnici především to, jestli půjdou volit mladší ročníky. A co se tématu týká, tak to budou investice do volnočasových aktivit pro děti a dorost.

Šárka Trnková.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová