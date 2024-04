Právě v těchto dnech startuje již devátý ročník ankety Moravskoslezská Sestra, která ocení každodenní náročnou a nenahraditelnou práci zdravotnického personálu. Anketa se koná pod záštitou ministra zdravotnictví, hejtmana Moravskoslezského kraje a prezidentky České asociace sester.

Anketa Moravskoslezská sestra roku proběhne i letos. | Foto: se souhlasem KÚ MSK

Odborná veřejnost i jednotlivá zdravotnická zařízení v Moravskoslezském kraji mohou od 8. do 30. dubna nominovat do ankety Moravskoslezská Sestra 2024 zdravotní sestřičky které považují za vynikající ve svém oboru.

Vybírat tu nej… zdravotní sestru budou ve třech kategoriích: Lůžková péče, ambulantní péče a ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči nebo mimořádný počin. Stejně jako v předchozích letech bude moci do hlasování zasáhnout i veřejnost. Uskuteční se v srpnu, kdy lidé budou moci hlasovat pro svoji favoritku z 15 finalistek vybraných odbornou porotou. Ta pak získá titul Sestra veřejnosti 2024.

Podvodníci objíždějí Moravu. Okapy přišly ženu z Ostravy draho. Nemá na pohřeb

„Jak těžkou a často nedoceněnou práci mají zdravotní sestry, si většinou uvědomíme až ve chvíli, kdy je potřebujeme. To jsou potom andělé, zlatíčka, kouzelnice, kterým podobně jako Jožo Ráž v písničce Elánu slibujeme ‚modré z něba‘, jen když se nám aspoň trochu uleví. Asi to všechny zdravotní sestry moc dobře znají. A znají i vystrašené pacienty, kteří se chovají hrubě a k vděčnosti mají hodně daleko. Ale ty zkušené, empatické zdravotní sestry vědí, že to je proto, že jsou nemocní, že nejsou ve své kůži, a mají pro ně pochopení a laskavé slovo. A právě takové sestřičky by měla ocenit a vyzdvihnout naše anketa. Poděkovat jim, že pomáhají zachraňovat naše životy, uklidňují naše nervy a občas nám i pod polštářem najdou záhadně ztracené brýle,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica.

Exotika přímo z ostravského letiště! Thajsko a Mauricius již brzy v nabídce

„Anketa Moravskoslezská SESTRA není jen gestem vděčnosti, ale i připomenutím, jak nesmírně důležitá je role sester v našem zdravotnickém systému. Tato anketa nám každý rok umožňuje veřejně uznat jejich obětavost a profesionalitu. Je to jedna z mála možností, jak ukázat, že si vážíme toho, co pro všechny pacienty dělají,” řekl náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

K tématu

Vyvrcholením ankety bude slavnostní galavečer, který se uskuteční 13. září 2024 v aule Vysoké školy báňské -Technické univerzity Ostrava. Na této společenské akci budou vyhlášeny vítězky a předány ceny. Podrobnosti o anketě, přesná pravidla i nominační formuláře jsou ke stažení zde.