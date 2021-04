Vybrán byl školní statek u Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy, který se nachází v Englišově ulici 526. Jedná se o místo, které je nedaleko Slezské nemocnice.

Provozní doba nového testovacího místa se řídí rozpisem zadaným v objednávkovém portále. Od pondělí do čtvrtku je provozní doba od 15 do 19 hodin a o víkendu od 8 do 14 hodin. Jestliže zájemcům vyjde antigenní test pozitivně a budou bezpříznakoví, budou ihned objednáni na následující den k odběru na PCR test, který se provádí v areálu Slezské nemocnice.

„Jsem přesvědčen, že přesun mimo areál nemocnice zájemci o antigenní testování ocení, stejně jako nemocnice. Moc děkuji vedení MSK a školního statku za vstřícnost při hledání vhodných prostor pro provádění testů,“ uvedl ředitel Slezské nemocnice Opava Karel Siebert.

Ještě dodejme, že původní testovací místo v nemocnici tímto zaniká a již nebude funkční.