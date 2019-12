Odborná studie společnosti Relaxsolution pracovala celkem se třemi variantami. Buď by se kompletně opravil starý bazén, nebo by se postavil nový, avšak menší velikosti a opravený starý bazén by také dál fungoval. A třetí možnost pak počítala se vznikem zbrusu nového aquacentra a zánikem stávajícího krytého bazénu na Zámeckém okruhu.

Výsledky zhodnocení všech variant z hledisek ekonomických, provozních i stavebních pak hovoří ve prospěch té s číslem tři, tedy postavit nový aquapark a starý bazén zavřít. Jeho opravy by si totiž podle studie vyžádaly 100 milionů korun a i následný provoz by podle opavského primátora Tomáše Navrátila nebyl žádnou levnou záležitostí.

„V současné době nás stojí osm milionů ročně, návštěvnost činí 23 tisíc lidí za rok,“ vypočítává. To zbrusu nový aquapark vyjde podle analýzy na 375 milionů a počítá s návštěvností od 250 do 380 tisíc lidí za jeden rok.

V hlavní roli Joy Adamsonová?

Vyrůst má v Městských sadech u Víceúčelové haly, jeho součástí bude osm plaveckých drah, komplexní saunový svět, vířivky, atrakce a tobogány, a to všechno by mělo dýchat Afrikou. Radnice si totiž pohrává s myšlenkou, aby aquapark odkazoval na významnou rodačku Joy Adamsonovou.

Město se mimo jiné vrací ke dvanáct let staré vítězné studii z roku 2007. „Chceme otevřít celé sady. Nové aquacentrum by se propojilo s koupalištěm, bude fungovat terminálový průchod,“ říká Tomáš Navrátil.

Strop 350 milionů

Stavět by se mohlo začít do konce tohoto volebního období, přičemž své brány by zařízení mohlo otevřít v roce 2025. Ačkoli podle studie by aquapark měl vyjít na 375 milionů korun bez DPH, město za něj nechce zaplatit více než 350 milionů, což by měl být strop. Co se financování týká, to zatím není jasné.

„Na přípravu máme delší dobu. Může být součástí úvěru, ale můžeme si také peníze našetřit. Zabýváme se majetky, které jsou dnes pro město přebytečné, zbytečně nás stojí náklady a chceme je prodat. Otázka financování je tedy ještě daleko,“ míní primátor. Co bude se starým bazénem, se také ještě neví. Podle Tomáš Navrátila se využití objektu případně kupec do doby zprovoznění nového aquacentra vyřeší. Jisté je, že než se aquapark otevře, bude stávající krytý bazén nadále fungovat.

Rozhodnou zastupitelé

Návrh na vznik aquacentra nyní míří do zastupitelstva. Jaký postoj k němu nakonec zastupitelé zaujmou, bude jasné v pondělí 16. prosince, jednání začíná v 9 hodin v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě.