Artur Ország vyhrál na konci loňského roku modelingovou soutěž pro mladé dívky a muže Look Bella. Minulý týden odjel do Bangkoku na celosvětovou soutěž Alttitude Men International 2019, kde zvítězil.

„Pobyt v Thajsku byl skvělý. Jak organizace soutěže, prostředí tak i ostatní soutěžící. Všichni jsme si neuvěřitelně rozuměli, vzájemně se podporovali. Bylo to, jako bychom se znali několik let. Výhru jsem vůbec nečekal, ale jsem za ni rád. Za ten týden tam jsem získal nové zkušenosti, navázal kontakty, poznal novou kulturu i lidi a především si to celé užil,” okomentoval exkluzivně pro Deník Artur Ország.

Arturovy kroky vedly nejdříve na ostrov Phuket, kde se zúčastnil aktivit k propagaci tohoto pohádkového ostrova, následně pak do Bangkoku, kde probíhalo samotné finále soutěže. Stejně jako ostatní finalisté byl po celou dobu pobytu pod drobnohledem, zažil modelingové workshopy a profesionální coaching. Nafotil editoriály do časopisů v outfitech přichystaných thajskými módními návrháři.

Během několika dnů odborná porota posuzovala celkový vzhled, modelingové schopnosti, stavbu těla, ale i společenské vystupování a Arturovu osobnost. Po několikadenním soustředění byl oceněn jako jeden z top 3 portrétních modelů. Mezi konkurenty z celého světa uspěl a během slavnostního galavečera byl vyhlášen celkovým vítězem soutěže. Tento talentovaný mladík si tak odstartoval slibnou kariéru ve světě modelingu.

ANETA MACOLOVÁ