Značný zájem veřejnosti budí dva vysoké stromy v areálu magistrátu na Krnovské ulici. Jeden stojí u budovy se stanovištěm městské policie a druhý u objektu archivu města.

Unikátní stromy vzbuzují u Opavanů velký zájem. | Foto: Milan Mainus

Jde o pavlovnie plstnaté, proslulé nápadně modrofialovými zvonkovitými květy, které neunikají pozornosti fotoaparátů. „V areálu stojí odhadem kolem čtyřiceti let a vysoké jsou zhruba dvacet metrů. Kdo je tam vysadil, to bohužel nevím, snad pocházejí z arboreta. Květy mají skutečně efektní a na podzim zase vytvářejí pěkné podlouhlé plody, využitelní do různých vazeb. V té době si je tam též chodí fotografovat hodně lidí,“ říká pracovník odboru životního prostředí magistrátu Karel Kovalčík.