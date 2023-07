V těžké a nezáviděníhodné situaci se v posledních dnech ocitly stovky cestujících v opavském okrese. Nemají se jak dostat do zaměstnání nebo z něj, k lékaři či za dalšími povinnostmi.

Autobusy na Opavsku zajišťuje firma Z-Group bus. | Foto: Deník/Veronika Bernardová

Autobus, na který lidé na Opavsku čekají, totiž na zastávku vůbec nepřijede. Dopravce Z-Group bus, který příměstskou dopravu na Opavsku zajišťuje, ruší desítky spojů denně, protože nejsou řidiči. Bouří se i starostové dotčených obcí, se kterými prý pro změnu nekomunikuje Kodis, koordinátor Integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji, s tím, že údaje o počtu nevypravených autobusů si musí sami hledat na internetu. Deník zjišťoval podrobnosti, mimo jiné i to, kdy zase začnou všechny autobusy jezdit tak, jak mají.

Od června si lidé na Opavsku stěžují na nový jízdní řád autobusů Z-Group bus. To ale ještě netušili, že na ně čeká další nepříjemné překvapení v podobě rušených spojů. „Potřebovala jsem se v pondělí 24. července ráno dostat k lékaři, kde jsem byla objednaná na vyšetření. Jenže autobus o půl deváté vůbec nepřijel a nikde jsem neslyšela o tom, že by jet neměl. Musela jsem čekat hodinu na další, ale vyšetření mi propadlo a na další je v nemocnici volný termín až za několik měsíců. To je nehoráznost, co se děje,“ zlobila se starší žena z Oldřišova.

Problémy mají i další, a to při ranních cestách do práce nebo naopak večer z odpoledních směn zpátky domů. A to napříč okresem. Nevypravených autobusů je až kolem sedmdesáti za den. „Příčinou je výpadek několika řidičů. Sešlo se nám čerpání starých a nových dovolených, do toho nám několik řidičů onemocnělo. Výsledkem je, že tento týden chybí na Opavsku pět řidičů, což je tedy pět turnusů, jeden řidič rovná se jeden turnus, to je zhruba desítka a více spojů denně. Proto v těchto dnech nevyjíždí několik desítek spojů denně,“ potvrdil Deníku mluvčí Z-Group bus Miroslav Slaný.

Pomáhají i řidiči z Čech

Týden od 24. července je podle dopravce kritický. Autobusy ale nejspíše nepojedou ani příští týden od 31. července. „Předpokládáme, že během příštího týdne by se nám mělo podařit situaci stabilizovat. Na počátku příštího týdne ještě k nějakým výpadkům zřejmě docházet bude, ale koncem týdne by mělo být vše v pořádku. Vypomůžou nám naše sesterské dopravní společnosti z holdingu Z-Group bus z jiných částí republiky. Například včera (ve středu 26. července) přijel jeden řidič z Plzně, během víkendu přijede několik řidičů z Karlových Varů. Ale tento týden je kritický,“ připouští Miroslav Slaný s tím, že v takovém rozsahu k výpadku autobusů ze strany Z-Group bus ještě nikdy nedošlo.

Negativně vnímají nastalou situaci i v dotčených obcích a městech. Podle starostů je nikdo dopředu o výpadku neinformoval. „Od začátku nám nikdo nic neřekl. Nikdo nezavolal, nenapsal, nic oficiálního obcím nedorazilo. Kdyby si nestěžovali cestující, my bychom skoro nic nevěděli. Teď už z Kodisu seznam posílají, ale problém je, že se to mění i během dne, tak jak pak chcete občany informovat. Je to vrchol, i spolu s novými jízdními řády,“ konstatuje například starosta Oldřišova Radim Lokoč.

Problémy musela a musí řešit i starostka Chlebičova Zuzana Kašná. „Je to velmi vážná komplikace. Navíc jsme bohužel neměli informace, které bychom občanům předali – nedostali jsme žádné upozornění, že k výpadku dojde. Až v pondělí, když jsem dorazila do kanceláře, si přišly stěžovat tři občanky, že nejel autobus linky 9002251 v 7.05 do Opavy. Mimochodem nejel ani v 6:35 z Opavy. A šlo právě o ty, kdo nemají jinou možnost, jak se do Opavy dopravit. Jedna žena dojíždí do zaměstnání, další měla časovku u lékaře. Celkem se u nás jen za pondělí sešlo osm stížností. Přitom si dojíždějící posteskli, že situace nevznikla poprvé, opakuje se. Předávala jsem připomínky na Kodis, nicméně pouze potvrdili vzniklé potíže, že jde o problémy s nedostatkem řidičů vzhledem k vybírání dovolených na straně dopravce, firmy Z-Group bus.

Řešení bohužel nenabídli a já mám obavy, a vše tomu nasvědčuje, že v řádu dnů ani nepřijde. Přitom se domnívám, že situaci s dovolenými má mít seriózní dopravce, obecně zaměstnavatel, pod kontrolou. Každý přece ví, že lidé o prázdninách čerpají dovolené, navíc kdokoliv může kdykoliv onemocnět. Samotné mi to evokuje potíže na straně dopravce. V tuto chvíli je jediné doporučení sledovat web Kodisu a ověřovat si, jestli nebyly zveřejněny nové změny. To ale není možné pro všechny, někteří ani netuší, že mohou nastat potíže, někteří nemají chytré telefony, nepracují s počítačem, nepohybují se na internetu. Takže si lidé stoupnou na zastávku a čekají, jestli autobus pojede, nebo ne. To by se v dnešní době nemělo dít,“ upozorňuje Zuzana Kašná.

A tak si obce vypomáhají, jak mohou. Alespoň vždy během podvečera či večera sdílejí na svých sociálních sítích seznam zrušených autobusů na další den a doufají, že se zpráva dostane k co nejvíce lidem.

Jak to vidí dopravce

Podle Z-Group bus má obce o nevypravených spojích informovat Kodis. „My o všech výpadcích Kodis informujeme. Ten nám vždy potvrdí, že bere na vědomí a že v maximální možné míře bude informovat cestující. Poté zveřejní zprávu na svých webových stránkách. Cestující se tedy o výpadcích dozvědí z webu Kodisu. Dispečink Kodisu, který zprávy shromažďuje a distribuuje dál, funguje 24 hodin denně,“ říká Miroslav Slaný. Seznam zrušených autobusů se píše vždy na následující den dopředu.

„My se snažíme sdílet informace co nejdříve. Ale na druhou stranu je to občas kontraproduktivní, posíláme echo o předpokládaných nevypravených spojích třeba na několik dní dopředu, ale děláme to tak, že radši nahlásíme víc neodjetých spojů, tedy tu nejhorší možnou variantu. A pak se nám podaří část těchto spojů přeci jen odjet. Ale nechceme to dělat tak, že nahlásíme některé spoje a pak třeba šest hodin předem zahlásíme, že něco dalšího nepojede. Proto vydáme vždy ten nejhorší možný scénář a ten pak zpřesňujeme podle toho, co se nám z toho podaří ještě navíc pokrýt. Ale den předem je už vždy jisté, jak to přesně následující den bude vypadat. O rušených spojích by správně měl obce informovat Kodis. Ale v praxi to tak bohužel úplně nefunguje. My zvažujeme, že to budeme zčásti, alespoň těm větším městům, posílat přímo my, že to budeme jakoby dublovat. Otázka ale je, kdo si to v 18 hodin na úřadu přečte. Správně by to měl dělat Kodis a informace, které mu průběžně předáváme, dále postupovat starostům, kteří se nyní oprávněně zlobí, že nic neví,“ tvrdí Miroslav Slaný.

Kodis informace o nevypravených spojích podle svých slov průběžně zveřejňuje a aktualizuje na stránkách www.odis.cz a www.kodis.cz. „A to jako takzvanou mimořádnost v sekci Změny v dopravě. K aktualizaci dochází několikrát denně vždy podle toho, co nám dopravce nahlásí. Obce v oblasti Opavska a Vítkovska byly již dříve srozuměny s tímto způsobem zveřejňování informací, nicméně jim to znovu připomeneme,“ sdělil Deníku jednatel společnosti Kodis Martin Dutko.

Dopravce neplní povinnosti, říká náměstek

O potížích v příměstské dopravě v okrese ví také Krajský úřad Moravskoslezského kraje, který prováděl výběrové řízení na zajištění dopravní obslužnosti a s vítěznou firmou Z-Group bus uzavřel smlouvu. „Kraj je dopravcem o této skutečnosti informován, ovšem převážně večer před nevyjetím spojů nebo ráno. Což ztěžuje zajištění informovanosti veřejnosti a znemožňuje přijmout případná opatření. Intenzivně s dopravcem jednáme a neustále hledáme v rámci svých kompetencí a smluvních možností řešení tohoto problému. Na úřad dorazily stížnosti od obcí i od cestujících,“ potvrdil Deníku náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka.

Dopravce Z-Group bus podle něj neplní povinnosti vyplývající z uzavřených smluv. „Kraj uděluje za neplnění těchto povinností, neodjetí spojů, sankce. Výkonem kontroly je pověřena společnost Kodis. V minulosti byly problémy dopravce Z-Group bus zaznamenány i v jiných oblastech, ale vždy se mu podařilo situaci stabilizovat,“ pokračuje náměstek. Prý existuje i možnost, že by v případě nezlepšení situace mohlo dojít k vyhlášení nového výběrového řízení a hledání nového dopravce. „Je třeba říci, že celý proces ukončení smluvního vztahu se stávajícím dopravcem, vyhlášení nového výběrové řízení a uzavření smlouvy s novým dopravcem je velmi zdlouhavý,“ dodává Radek Podstawka.

Z-Group bus má příměstskou autobusovou dopravu zajišťovat na Opavsku a Vítkovsku do června 2029, v oblasti Novojičínsko východ do prosince 2028 a na Třinecku a Jablunkovsku do prosince 2025.

Řidičů je málo

V Moravskoslezském kraji nyní zaměstnává Z-Group bus 371 řidičů linkových autobusů. Z toho na středisku v Opavě 146, v Kopřivnici 158 a v Jablunkově 67. „Jsme personálně na hraně. Stejně jako všichni autobusové dopravci v Česku. Do optimálního stavu nám řidiči chybí, ale to asi všude. Obecně ale máme na to, abychom zvládali, i když s vypětím sil, všechny spoje pokrýt. V Moravskoslezském kraji se objevil problém, ale díky tomu, že jsme velká dopravní skupina působící po celé republice, máme sílu na to, abychom dokázali takové situace vyřešit a navzájem si vypomohli mezi sebou z různých provozoven. Ovšem to nejde ze dne na den. Situaci však zvládneme,“ uklidňuje Miroslav Slaný s tím, že firma Z-Group bus pravidelně a dlouhodobě realizuje náborové kampaně na řidiče.