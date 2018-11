Až do poloviny prosince Polsko obnovilo hraniční kontroly

REPORTÁŽ DENÍKU, FOTOGALERIE/ Chystáte se v nejbližších týdnech do Polska na některou z tamních příhraničních tržnic nebo chcete vyrazit jen tak na výlet?

Pak si určitě nezapomeňte vzít pas či občanský průkaz. Na přechody mezi ČR a Polskem se totiž v minulých dnech vrátili polští pohraničníci.

„Obnovení kontrol ale neznamená návrat k hraničním přechodům a spuštěným závorám. Kontroly se budou opírat o hlídky pohraničníků s využitím specializovaného zařízení čili mobilních terminálů a vozidel uzpůsobených k vykonání kontroly mimo hraniční přechod,“ poznamenal list Nowa Trybuna Opolska na svém webu. Důvody kontrol jsou bezpečnostní, v první polovině prosince totiž budou polské Katovice hostit mezinárodní klimatickou konferenci, které se zúčastní i mnoho významných hostů včetně politiků z celého světa.

BEZ ZÁVOR I BEZ ZASTAVENÍ

Dostaneme se do Polska bez potíží, nebo nás budou pohraničníci kontrolovat? To jsme se pokusili zjistit s fotografem Deníku poslední listopadové úterý. Vyrazili jsme z Ostravy směrem do Hrušova a dále Antošovice. Do polských Chalupek jsme zamířili směrem od Šilheřovic. Už jsme také minuli značku s nápisem Granica państwowa (státní hranice), ale strážce zákona vidět nebylo.

Projeli jsme až do centra obce Chalupki. S tou sousedí Zabełkow, kde se konají v úterky, čtvrtky a soboty českými zákazníky hojně navštěvované trhy. Parkoviště u tržnice, které bývá hlavně o sobotách skoro bez volného místa, je tentokrát skoro prázdné.

„Jestli jezdí Češi méně nakupovat kvůli tomu, že jsou kontroly na hranicích? Minulou sobotu přijelo od vás trochu méně lidí. Možná tak o desetinu méně než obvykle. Ale třeba za to nemůžou pohraničníci a kontroly, ale spíše chladné počasí. Kdo ví?“ krčí rameny chlapík, který prodává zeleninu a ovoce. Obdobně odpovídají i další oslovení trhovci.

Vyrážíme na cestu k dalšímu bývalému hraničnímu přechodu. Těsně před hranicí, ještě na polské straně, už vidíme hlídku. Své stanoviště má v mobilní buňce a pohraničníci monitorují auta mířící do Polska. Čas od času některé zastaví a zkontrolují doklady osobní i ty od vozidla.

„Kontroly jsou namátkové. Když vidíme auto, kde sedí rodiče s malými dětmi, tak je nebudeme zbytečně stavět. Snažíme se udržet plynulost provozu,“ vysvětluje polský pohraničník a dodává, že jako pomocníka pro lepší domluvu s našimi občany mají v hlídce i českého policistu. O tom, že severní sousedé neberou kontrolu na lehkou váhu, se přesvědčujeme, když odbočujeme na sjezdu z dálnice vedoucí dále na Katovice. Policista s dalekohledem sleduje, kdo tvoří osádku auta. Asi nevypadáme podezřele, nechává nás projet bez zastavení.

Jestli přechodný návrat pohraničníků nezpůsobuje na silnicích zácpy, jsme vyzkoušeli i při našem průjezdu do polského Těšína a návratu zpět do Českého Těšína. Provoz plynulý, žádné fronty se netvořily.

JAK TO BUDE DÁL?

Jestli tomu tak bude i zítra (v sobotu 1. prosince), kdy lze očekávat, že na nákupy do Polska vyrazí z Česka daleko více lidí než přes týden, to se teprve ukáže.

Pan Roman, kterého jsme se na nasazení pohraničníků zeptali už na tržnici v Zabełkowe, měl názor celkem jednoznačný. „V sobotu tu jezdívá na nákupy hodně lidí z Česka. Pokud by chtěli pohraničníci kontrolovat třeba jen každé dvacáté auto, tak se silnice brzy ucpe. Takže to nebudou přehánět. Ale když budeš lump či výtržník a nemáš doklady v pořádku? Jistotu, že zrovna tebe nezastaví, nemáš. Takže jako prevence jsou ty kontroly určitě užitečné,“ odpověděl s šibalským úsměvem pan Roman.