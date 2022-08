Babiš dorazí do MS kraje s obytňákem. Kde všude zastaví? U ulic už mizí poutače

Na sever Moravy a Slezska zamíří již brzy expremiér Andrej Babiš s obytňákem. Celkem na devatenácti místech se od pondělí 22. srpna do středy 24. srpna zastaví v rámci předvolební kampaně na podporu kandidátů hnutí ANO do zastupitelstev měst a obcí a do Senátu podiskutuje s občany.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Poutače upozorňujících na setkání s Andrejem Babišem v Bohumíně. | Foto: Patrik Babiš