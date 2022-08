Mítinky Andreje Babiše v minulosti proslavily koblihy. Při právě skončené tour po Moravskoslezském kraji nabízel lidem koláčky, a také jako už několik let, knížky, v nichž se, kdo chce, může dočíst všechno o jeho životě, „pravdu“, jak co ve skutečnosti bylo, a mnoho dalších informací a zajímavostí.

Všechny knihy a brožury rozdává tým šéfa hnutí ANO v rámci sebepropagace na setkání s lidmi zdarma a jinak to nebylo ani poslední tři dny v Moravskoslezském kraji.

Na stolcích byly v nabídce tři nebo čtyři knížky a dvě brožury, které si Babišovi příznivci mohli nechat podepsat. Na mnoha fotografiích jsou zachyceni zejména starší lidé, kteří mají hned dvě vydání od jednoho titulu a několik dalších.

A jak si všiml reportér Deníku, třeba na středečním orlovském mítinku Andreje Babiše to vypadalo jako na čtenářském kroužku. Pravda, autor knížek, respektive hlavní hrdina, byl jediný. O jeho publikace byl podle reakcí účastníků mítinku právě v tomto městě zájem velký. Poptávali a brali je – ovšemže gratis – všichni. Velcí i malí.

Kdo ještě neměl, tomu je například zastupitel za ANO a lídr kandidátky do podzimních voleb Stanislav Chobot rozdával. Nebyl problém zahlédnout voliče, jenž držel knížku v každé ruce. Nebo nadšené děti, kterým se podařilo „ukořistit“ všechny na místě dostupné tituly od Babiše a o Babišovi. Zájem o tohoto politika každopádně překračoval hranice, o čemž svědčilo SUV s polskou značkou a charakteristickou žlutou nálepkou jeho hnutí.

A podobné to bylo v Třinci, Karviné, Havířově, Opavě nebo Frýdku-Místku. Také proto lídr hnutí ANO dojížděl na další štaci vždy opožděně s omluvou, že se v předchozím městě chtěl podepsat všem, a že jich bylo opravdu hodně.

Knížky, které se prý čtou

Zvídavému se nabízí otázka, zda lidé tuto zdarma získanou literaturu budou doopravdy číst. „Samozřejmě,“ řekly reportérovi Deníku unisono dvě seniorky, které strkaly do tašky několik knížek, které jim lídr hnutí ANO nebo třeba i někdo z dvojce Havlíček – Schillerová podepsali. „A klidně napište, že tomu, co tam čteme, věříme. Máme prostě rozum a dobře víme, kde je pravda,“ dodaly ženy.

Ani pan Jaroslav z Rychvaldu nebyl zaskočen dotazem, zda částečně životopisnou knížku s názvem Sdílejte, než to zakážou, z pera Andreje Babiše, bude skutečně číst. „Samozřejmě, proč bych si ji jinak bral?“

Vadou na kráse této propagace šéfa hnutí ANO je ale to, že ne všechny knížky poskytují aktuální informace. Například brožura O Babišovi bez Babiše, v níž se o expremiérovi ve 14 rozhovorech mluví prostřednitvím jeho příznivců a podporovatelů, je šest let stará a ne všichni zpovídaní by dnes takový rozhovor poskytli. Například hudebník Richard Krajčo už se s Andrejem Babišem názorově rozešel, tudíž člověk neznalý aktuální situace je takto uváděn v omyl.

A Krajčo možná není jediný, kdo by v takové knize, kdyby vznikala loni nebo letos, už nechtěl být. Například bývalá gymnastka Věra Čáslavská už svůj aktuální politický názor sdělit nemůže, protože už nežije.